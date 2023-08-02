Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и ГИС «Аксиома»

Разработчики операционной системы AlterOS и ГИС «Аксиома» – ГК «Алми» и компания «Эсти» завершили испытания на совместимость и корректную работоспособность данных программных решений.

ГИС «Аксиома» – универсальная геоинформационная система, предназначенная для подготовки, хранения, редактирования, визуализации и аналитической обработки пространственных (картографических) данных. Обеспечивает геоинформационное импортозамещение для органов государственной власти (ОГВ), местного самоуправления (ОМС) и компаний Российской Федерации. ГИС «Аксиома» является российской разработкой и зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

AlterOS – операционная система, предназначенная для работы как с отечественным, так и с зарубежным программным обеспечением. ОС сертифицирована ФСТЭК и внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Станислав Орлов, технический директор ГК «Алми», сказал: «Для реализации национальных проектов и обеспечения технологической независимости страны необходимо создавать санкционно устойчивые комплексные ИТ-решения. Только беспрерывное качественное взаимодействие отечественных разработчиков способно удовлетворить спрос рынка в этом направлении. Мы очень рады, что компания «Эсти» пополнила ряды наших технологических партнеров. Отечественные геоинформационные разработки зарекомендовали себя в различных прикладных сферах. В условиях санкций востребованность российского геоинформационного ПО будет только расти. Подтвержденная совместимость – еще один важный для нас шаг в направлении расширения экосистемы нашей ОС».

Группа компаний «Алми» специализируется на разработке импортозамещающего ПО, системной интеграции и решениях в области цифровой трансформации.