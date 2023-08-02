«Dатару» и Axoft помогут российскому бизнесу создать импортонезависимую ИТ-инфраструктуру под ключ

«Dатару», российский производитель серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft подписали договор о стратегическом сотрудничестве. Партнерам Axoft и их клиентам стал доступен полный ассортимент «железных» решений с оперативным сроком поставки и поддержкой проектных сделок от отечественного вендора. Партнерская сеть Axoft получит решение задач в виде готовых программно-аппаратных комплексов с коротким периодом внедрения и единым окном поддержки.

Axoft – один из крупнейших сервисных ИТ-дистрибуторов на территории России – продолжает планомерно развивать «железное» направление. В арсенале компании – развитая гибкая инфраструктура сервисов, позволяющая комплексно решать бизнес-задачи партнеров, сопровождать их на протяжении всего жизненного цикла проектов: от организации пресейла и пилотов до реализации проектов внедрения, предоставления финансовой и технической поддержки. Договор Axoft с «Dатару» подразумевает совместное продвижение на отечественном рынке корпоративных серверов «Датру БС», «Датару ПИ» и «Датару БИ», оборудования для локальных кампусных сетей и сетей ЦОДов, систем хранения данных, в том числе для мультиоблачных сред, программно-аппаратных комплексов.

«Мы нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с Axoft. В портфеле дистрибьютора представлен широкий спектр отечественных продуктов. Развивая это партнерство, мы поможем российским компаниям и организациям, которые заинтересованы в том, чтобы выстроить полностью импортонезависимую ИТ-инфраструктуру под ключ», – сказала Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Dатару».

«Dатару» – это готовые протестированные решения, предназначенные для работы с высоконагруженными системами и бизнес-критичными приложениями. Оборудование совместимо с инфраструктурой, в том числе от ушедших из России международных вендоров. Производитель предоставляет гарантию на все решения, включая гарантию их совместимости с российским программным обеспечением, протестированным производителем. Команда «Dатару» работает в России – оборудование может быть поставлено в сжатые сроки, а техподдержка, в том числе полноценная трёхуровневая, всегда доступна.

Продукты «Dатару» подходят для выстраивания ИТ-инфраструктуры коммерческих компаний среднего и крупного сегментов бизнеса из промышленной и производственной сферы, финансовой отрасли, а также государственных организаций, которые стремятся продолжить программы цифровизации в условиях существующих санкционных ограничений.

Партнеры Axoft и их заказчики смогут сократить время на развертывание решений, оптимизировать инвестиции, масштабировать производительность. «Dатару» получит возможность расширить пул партнеров и клиентов. Axoft сосредоточится на формировании демофонда, предложений по направлению импортозамещения СХД и серверного оборудования, развитии собственной экспертизы, в том числе обучении менеджеров по работе с ключевыми партнерами, пресейл-менеджеров и партнерской сети.