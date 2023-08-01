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«Кибер бэкап» защищает данные металлургического гиганта «Уральская сталь»

Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер бэкап» развернута в ООО УК «Уральская сталь» — компании, управляющей холдингом, образовавшимся на базе двух металлургический производств АО «Загорский трубный завод» и АО «Уральская сталь». Организация осуществляет оперативный контроль деятельности предприятий, входящих в холдинговую структуру, принимает решения о стратегических направлениях развития холдинга и контролирует управленческие процессы. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Ранее для резервного копирования данных на предприятии использовалось несколько решений иностранных разработчиков, однако большинство зарубежных производителей систем резервного копирования (СРК) ушли с российского рынка, прекратили или ограничили пользователям доступ к своим продуктам, обновлениям и поддержке. Эта ситуация создала высокие риски потери данных, критически важных для металлургического холдинга.

В связи с этим в 2022 г. было принято решение о переходе на российское ПО, в частности выборе современной СРК, которая в случае нештатной ситуации позволит в кратчайшие сроки вернуть к работе ИТ-инфраструктуру компании, восстановить поврежденные данные и защитить их.

Среди приоритетных целей внедрения нового решения в управляющей компании металлургического холдинга были определены: резервное копирование баз и ящиков Microsoft Exchange, сервера для внутрикорпоративных коммуникаций, возможность резервного копирования виртуальных машин на платформах Microsoft Hyper-V и VMware ESXi и бесперебойная работа с операционными системами Windows и Linux.

Команда по информационной безопасности УК «Уральская сталь» провела мониторинг представленных на российском рынке СРК на предмет надежности и функционала, соблюдения требований безопасности, сделала выбор в пользу флагманского решения компании «Киберпротект» — системы резервного копирования «Кибер бэкап», включенного в реестр российского ПО Минцифры.

Около месяца заняло тестирование пилотной версии «Кибер бэкап». Специалисты ИБ УК «Уральская сталь» самостоятельно занимались проверкой ПО, советовались с инженерами из компании «Киберпротект» по развертыванию агента и логике резервного копирования баз и ящиков MS Exchange.

«Одно из главных конкурентных преимуществ «Кибер бэкапа» — высокая производительность и скорость резервного копирования. Во время тестового восстановления данных система отработала отлично. Можно также отметить удобство контактов с техподдержкой компании «Киберпротект» и скорость решения вопросов. Инженеры разработчика могут оказывать поддержку как на этапе тестирования продукта, так и во время эксплуатации», — сказал Сергей Сытьков, руководитель направления ИБ УК «Уральская сталь».

Новое ИТ-решение позволило внедрить в металлургическом холдинге отечественную систему бесперебойного резервного копирования и восстановления данных.

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