Hochland завершила испытания технологии RFID для автоматизации производственной логистики

Hochland провела успешные испытания применимости технологии радиочастотной идентификации (RFID) для автоматизации прослеживания тары на производстве. Пилотный проект подтвердил, что технология подходит для настройки системы MES. Цифровым промышленным интегратором выступила Prof-IT Group.

Управление производством невозможно без сбора и анализа данных о каждой составляющей процесса. Прослеживание продукции должно происходить в режиме реального времени по всей цепочке производственного и логистического цикла. Именно такую задачу поставила перед собой компания Hochland в рамках внедрения новой системы управления производственными процессами (MES). Новая система предполагала регистрацию поступления тары на точках загрузки и разгрузки сырья.

Ранее предприятие провело исследования по использованию графической маркировки и стационарных операторских терминалов. Результаты показали, что человеческий фактор не позволяет достичь целевых показателей при применении «классических» технологий идентификации. Требовалась принципиально иное решение – к испытаниям была представлена радиочастотная идентификация (RFID).

Среди поставщиков RFID «Хохланд Руссланд» увидела потенциал платформы для радиочастотной идентификации Identiq, разработанной Prof-IT Group, а именно наличие всех необходимых функций в составе базового продукта, более высокий уровень их проработки и широкие возможности по кастомизации в рамках конфигурирования и настроек. Prof-IT Group провела исследование для настройки решения специально под задачи проекта. К старту пилотного внедрения было готово программно-аппаратное решение.

Тестовый проект рассматривался как проверка гипотез, связанных с технологией RFID, и представлял собой подготовительный этап для реализации полномасштабного проекта внедрения MES на площадке РАОС. Проект включал согласование ТЗ, разработку макетного решения на пилотном участке, поставку и монтаж оборудования, развертывание платформы Identiq, конфигурирование логических зон платформы, приемосдаточные испытания, обучение персонала, передачу подсистемы идентификации в опытно-промышленную эксплуатацию.

Со стороны «Хохланд Руссланд» в реализации проекта участвовала ИТ-служба и производственный отдел. В рамках тестового проекта планировалась автоматизация на 8 производственных участках. По итогу внедрения на пилотных участках стала доступна аналитика о движении тары: учет загрузки сырья в тару, движение тары с сырьем, фиксация факта выгрузки сырья на участке варки. По итогам качество, полнота и достоверность данных о движении сырья/тары на пилотном участке позволили принять решение о применимости технологии RFID и платформы Identiq в качестве подсистемы идентификации MES-системы.

«Хотелось бы поблагодарить команду заказчика за высокий уровень зрелости бизнес-процессов в плане подготовленности для перехода на RFID. Благодаря Identiq сотрудникам производства не потребуется фиксировать данные вручную. Руководители получили доступ к оперативной информации по движению тары/сырья. Новый подход к учету движения сырья открыл много дополнительных контрольных параметров и аналитических разрезов в производственном процессе, помимо точной регистрации самого факта прибытия и выбытия тары на участок», – отметил Владислав Пшеничников, директор продукта Identiq.

«Пилотный проект показал, что мы можем использовать технологию RFID на нашей площадке. Это позволит нам повысить уровень прослеживаемости сырья при производстве. Испытания подтвердили, что полномасштабное внедрение позволит максимально охватить производственные процессы, и упростит отслеживание соблюдения нормативных требований в части учета сырья. Благодарим команду Prof-IT Group за высокие компетенции по RFID, экспертизу по требованиям пищевого производства и оперативность в разрешении всех насущных вопросов», – сказал Александр Бабашка, бизнес-партнер по информационным технологиям (производство) «Хохланд Руссланд».