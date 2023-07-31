Цифровой помощник на основе искусственного интеллекта поможет найти ответы на запросы сотрудников за пять секунд среди тысячи документов

ИИ-компания Napoleon IT создала цифрового помощника для оперативной и эффективной работы с документацией на основе ChatGPT. Первый пилотный проект реализован для одной из крупнейших компаний. Точность предоставления ответа с использованием системы составила 99%, скорость — три-пять секунд. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

В крупных компаниях и корпорациях существуют тысячи текстовых документов, с которыми сотрудники работают ежедневно: внутренние регламенты, госты, нормативно-правовые акты, договоры, справки и многие другие. Специалисты тратят десятки и сотни часов в поисках и изучении материалов для выполнения рядовых задач.

Новый цифровой помощник создан ИИ-компанией Napoleon IT для того, чтобы упростить процесс работы с большими текстовыми форматами данных и получить необходимые ответы с точностью до 99%. Его внедрение в привычные рабочие процессы позволит ускорить выполнение задач, снизить вероятность ошибки человеческого фактора и сократить нагрузку на административные и поддерживающие отделы компаний.

Виртуальный ассистент уже умеет осуществлять классический и семантический поиск по словам с использованием необходимых данных, учитывая точное совпадение ключевых слов и смысловую связь между словами и контекстом, в котором они используются. Также система может подготовить необходимые документы: составлять отчеты, выдавать справки (НДФЛ, информацию о количестве оставшихся дней отпуска или отработанных часов), документы (аттестат или трудовую книжку), оформлять заявление на отпуск и пр.

В июле 2023 г. проект завершил пилотирование системы в одной из крупнейших российских компаний. Заказчик обратился к Napoleon IT с задачей по разработке инструмента для HR-департамента, который позволил бы разгрузить отдел кадров и помочь рядовым сотрудникам самостоятельно формировать необходимые документы, оформлять отпуска и помогать новичкам получать подсказки на первых этапах онбординга. У технического департамента был запрос на оперативное предоставление необходимых гостов и нормативно-правовых актов из базы данных, на поиск которых они обычно тратили большое количество времени. Для топ-менеджмента компании важно было наличие цифрового ассистента с функцией поиска определенных документов, который бы позволил ускорить принятие управленческих решений: зачастую такие процессы могли затягиваться, поскольку рядовые сотрудники не могли найти запрашиваемую информацию среди всех архивов.

Точность получения информации составила 99%, время ответа на запрос - три-пять секунд.

«Наша главная задача ― создавать решения на основе искусственного интеллекта, которые помогают автоматизировать рутинные процессы, сократить издержки на ручной труд, снизить ошибки, связанные с человеческим фактором и увеличить эффективность бизнеса. Новый цифровой помощник поможет в выполнении рядовых задач и сократит время на их выполнение до нескольких секунд», — сказал Руслан Ахтямов, сооснователь Napoleon IT.

В планах Napoleon IT расширить функционал цифрового ассистента по работе с изображениями и таблицами, разработать собственные модели предобработки данных, улучшить визуализацию интерфейса и пользовательский опыт с возможностью просмотра истории запросов, добавить новые сценарии работы системы.