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«Сколково» выбрал SberJazz своим сервисом видеоконференций

Центр «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) перевёл сотрудников на платформу для видеоконференций SberJazz. Благодаря внедрению нового продукта российской разработки сотрудники «Сколково» могут свободно и безопасно общаться с партнёрами и коллегами, проводить совещания и онлайн-конференции вне зависимости от внешних обстоятельств.

Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов «Салют» Сбербанка, сказал: «Мы активно работаем с обратной связью от наших заказчиков, чтобы SberJazz максимально чётко отвечал требованиям корпоративных пользователей и делал процесс онлайн-общения ещё удобнее и продуктивнее. Так в SberJаzz в этом году появилась интеграция с почтовыми сервисами, ведь офисные сотрудники живут по календарю, и им намного удобнее прямо в нём добавлять ссылки для подключения ко встрече. Также мы видим, что многие вернулись к привычной офисной работе и добавили возможность интеграции нашего продукта с корпоративным оборудованием, например, для организации гибридных встреч в переговорных комнатах с очными и удалёнными участниками».

Игорь Соловьев, директор департамента информационных систем и сервисов фонда «Сколково», сказал: «Внедрению нового сервиса предшествовал относительно длительный период выбора программного продукта: мы сравнивали многие отечественные решения, тестировали их фокус-группой и нагрузочными испытаниями. Перед нами стояла задача найти для себя сервис видеосвязи, с качественными характеристиками формирования и передачи видео и аудиосигнала в конференциях на аудиторию более 25 участников, и мы остановили свой выбор на SberJazz. В процессе эксплуатации сервиса у нас возникали запросы по доработке продукта под наши внутренние требования. Команда разработки оперативно учла наши пожелания и достаточно быстро их реализовала».

В ближайшее время для проведения онлайн-мероприятий фонд «Сколково» планирует начать тестирование SberJazz Webinars — версию сервиса для больших мероприятий с возможностью собирать до 3 тыс. участников и 100 спикеров.

SberJazz входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, технологии платформы полностью защищены по всем видам прав, в том числе патентным и авторским.

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