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Подтверждена совместимость «Цитрос Цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с Astra Linux Special Edition

ГК «Астра» и SL Soft (входит в ГК Softline) провели испытания, по итогам которых подтвердили работоспособность и корректность совместного функционирования операционной системы Astra Linux Special Edition с платформой «Цитрос Цифровая платформа» и продуктом «Цитрос ЮЗ ЭДО». Это официально подтверждается сертификатом, выданным в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra.

«Цитрос Цифровая платформа» позволяет строить единую экосистему по управлению контентом, использующимся в бизнес-процессах (работать с любыми типами документов и изображений), а также развивать классические СЭД и архивы и внедрять кадровый электронный документооборот.

«Цитрос ЮЗ ЭДО» обеспечивает юридически значимый документооборот. Система создает доверенную среду обмена электронными документами в рамках компании или холдинга через внутреннего оператора (бесплатно), а с внешними контрагентами — через операторов ЭДО. Продукт поддерживает одновременный обмен документами через нескольких операторов. Проработан удобный личный кабинет, чтобы оперативно подключать контрагентов к системе, и обеспечена поддержка локальной и серверной ЭП. Маршрутизация документов строится по правилам, принятым в компании-заказчике. Кроме того, «Цитрос ЮЗ ЭДО» работает в соответствии с нормативно-правовыми актами: в частности, в системе уже предусмотрены обновленные правила использования электронных подписей — применение машиночитаемых доверенностей (изменения вступят в силу 1 сентября текущего года).

Astra Linux Special Editionоперационная система специального назначения со встроенными средствами защиты информации, которая соответствует требованиям безопасности всех регуляторов к ПО для импортозамещения (ФСТЭК, Минцифры, Минобороны, ФСБ).

«Для крупных заказчиков актуален вопрос использования отечественных ОС, поэтому задача SL Soft — подтвердить возможность использования наших решений на лидирующем в своем сегменте ПО. Совместимость продуктов «Цитрос» с Astra Linux Special Edition дает коммерческим и государственным заказчикам дополнительные возможности для выбора наиболее оптимального комплекса импортозамещающих решений», — отметил Владислав Полев, директор по развитию SL Soft.

«Сертификация продуктовой линейки «Цитрос» — это отличная новость для российских пользователей электронного документооборота. В связке с Astra Linux продукты SL Soft закрывают ключевые потребности бизнеса, повышают эффективность деятельности любой организации – коммерческой, промышленной, государственной, решают задачи заказчиков в отношении юридически значимого обмена цифровыми документами в ходе управления организацией и в обеспечения ее хозяйственной деятельности», — сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».

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