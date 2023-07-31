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«Первый бит» перевел на «1С:ERP» казахстанский филиал Aggreko

Алматинский офис ИТ-интегратора «Первый бит» перевел казахстанский филиал Aggreko на российскую систему «1С:ERP». В ней автоматизировали бизнес-процессы, связанные с закупками, внеоборотными активами, а также управлением реальными и виртуальными складами.

Программу интегрировали с системой «1С:Документооборот». Ее уже использовали в компании для согласования договоров. Еще одну интеграцию настроили с ИС ЭСФ Республики Казахстан. В нее автоматически загружаются данные о поступлениях и продажах товаров — таким образом риск штрафов от налоговой стал минимальным.

Команда «Первого бита» занималась не только самим внедрением, но совместно с представителями заказчика исследовала процессы и операционную деятельность, занималась реинжинирингом процессов и формированием технического задания на разработку.

«Первый бит» экспертно оценил задачу и предложил оптимальный подход и решение для наших бизнес-задач, что позволило сэкономить время на внедрение. На протяжении проекта алматинские специалисты обеспечивали нас всей необходимой методической помощью и в кратчайшие сроки производили разработку по запросам на изменение конфигурации», — сказала Эльвира Камалова, руководитель проекта со стороны Aggreko.

Руководство Aggreko, в свою очередь, создало комфортные условия для своих сотрудников: они участвовали во внедрении, не прерывая своих обычных рабочих процессов. Сам проект был разделен на подзадачи, которые запускались в работу параллельно, что существенно ускоряло согласование работ и в итоге позволяло лучше контролировать бюджет.

Переход на «1С:ERP» позволил казахстанской Aggreko автоматизировать казначейство, складской учет и процессы закупок. В программе настроили удобное формирование и подтверждение оперативных документов: счетов-фактур (ЭСФ), актов о выполненных работах (ЭАВР) и накладных (СНТ). В конце каждого месяца на основании учетных данных формируется отчетность по стандартам МСФО.

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