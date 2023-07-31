На инвестпортале Москвы появился реестр инвестиционных инициатив

На Инвестиционном портале столицы появился «Реестр инвестиционных инициатив», где можно подать на рассмотрение свой проект или откликнуться на понравившееся предложение. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Созданный в 2014 г. Инвестиционный портал на протяжении девяти лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Сейчас там доступно около 30 онлайн-сервисов, при этом город продолжает совершенствовать сайт. В этом году на портале появился новый раздел – “Реестр инвестиционных инициатив”. Он поможет упростить взаимодействие авторов и исполнителей проектов. Работать на сервисе могут авторизованные пользователи. Сейчас для реализации доступны три инвестиционные инициативы», – сказал Владимир Ефимов.

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, с 2014 г. Инвестпорталом воспользовались более 20 млн раз. На ресурсе представители бизнес-сообщества могут не только найти исчерпывающую информацию о мерах поддержки, но и направить заявки на получение статусов, дающих право на льготы, осмотреть недвижимость, выставленную на торги, и др.

«Новый сервис позволяет инвестору и инициатору проекта безопасно контактировать друг с другом и обмениваться документацией. Три доступные для рассмотрения инициативы направлены на создание заводов по производству полимерной пленки, по переработке резиновых изделий, а также производства тонкой химии, продукты которой применяются во многих сферах промышленности», – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Все инициативы, направленные в Реестр, в обязательном порядке проходят экспертизу в «Городском агентстве управления инвестициями» и в случае соответствия требованиям публикуются в общем списке.

«Реестр инвестиционных инициатив – первый на Инвестпортале сервис в формате “бизнес – бизнесу”. Он поможет упростить взаимодействие между инициаторами проектов и заинтересованными инвесторами, а предложить свою идею может любой зарегистрированный пользователь, для этого достаточно заполнить небольшую электронную форму, добавив сведения о заявителе и описание проекта», – сказал Роман Урнышев, заместитель руководителя Департамента информационных технологий.

Сегодня Москва – один из самых технологичных, современных и инновационных городов мира, который не только следует актуальным трендам цифровизации, но и сам задает их для многих других мегаполисов. Для упрощения взаимодействия города и бизнеса в столице с февраля 2014 г. работает Инвестиционный портал. Только в 2022 г. на ресурсе зафиксировано 3,7 млн визитов – это почти на 700 тыс. больше, чем годом ранее.

Функционал Инвестпортала постоянно дорабатывается, появляются новые онлайн-инструменты, отвечающие цифровым трендам. Например, в 2022 г. был обновлен интерфейс личного кабинета пользователя: в него добавлены новые возможности, которые позволяют отслеживать статусы процессов, связанных с торгами.

Также в 2022 г. была полностью обновлена инвесткарта. Теперь на ней отображаются площадки для ведения бизнеса с детальной информацией об их деловом и социальном окружении, в том числе о трафике в зависимости от времени года, суток и дня недели. В 2023 г. на карте появился аналитический слой «Грузовой каркас», который полезен при планировании логистики будущего предприятия, – он отражает информацию о дорогах, по которым грузовой транспорт может передвигаться без оформления специального пропуска.