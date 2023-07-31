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«Ланит» расширил функционал платформы «ЛАН-ПЭО»

Продукт «Ланит» для корпоративного обучения «ЛАН-ПЭО» получил возможность проведения вебинаров. Это позволит организациям избежать сторонних интеграций и приобретения дополнительных лицензий для обучения сотрудников и партнеров. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Многие компании сталкиваются с трудностями при проведении обучающих курсов. Зачастую образовательные платформы не имеют своей персональной вебинарной системы. Это создает нагрузку на менеджеров по обучению, которым приходится приглашать пользователей на вебинары, следить за аналитикой и предоставлять записи лекций вручную.

Разработчики «ЛАН-ПЭО» объединили функционал для обучения и вебинаров в едином интерфейсе. Платформа поддерживает все необходимые инструменты онлайн-конференций - интерактивные доски для совместной работы и возможность демонстрации файлов или экрана обучающимся.

«Данное обновление значительно упрощает работу наших клиентов, предоставляя все необходимые инструменты для эффективного обучения в одном месте», ‒ отметил вице-президент, директор департамента корпоративных систем «Ланит» Леонид Головатый.

Все необходимые инструменты и функции для проведения вебинаров будут доступны сразу после обновления до последней версии платформы.

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«ЛАН-ПЭО» – платформа для корпоративного обучения, позволяющая средним и крупных организациям проводить дистанционное обучение сотрудников. Продукт входит в реестр отечественного ПО. «ЛАН-ПЭО» помогает решать ключевые задачи: от приглашения на курсы и запуска новых до контроля знаний и организации персонализированного обучения для сотрудников и целых команд.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.

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