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«Круг» автоматизирует погрузку угля ЦОФ «Сибирь»

Компания «Круг» произвела поставка программно-аппаратного (программно-технического) комплекса «Круг-2000» (ПАК ПТК «Круг-2000») для АСУ ТП погрузки угля центральной обогатительной фабрики «Сибирь» (ПАО «Южный Кузбасс»).

В состав поставки вошли шкаф управления (ШУ) с контроллерным оборудованием и фирменное программное обеспечение «SCADA Круг-2000» версии 4.4

ШУ выполнен в утепленном антивандальном исполнении со степенью защиты IP65 и предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от -10 до +50 0С.

Основа шкафа управления – современное отечественное контроллерное оборудование TREI–5B-05 серии Smart TP (из состава ПАК ПТК «Круг-2000»), работающее под системой реального времени контроллеров (СРВК) производства НПФ «Круг».

Отличительная особенность ШУ – комплект ЗИП, установленный непосредственно в шкаф для быстрой замены неисправного оборудования.

В планах – поставка еще двух аналогичных шкафов и фирменного программного обеспечения «SCADA Круг-2000» для других АСУ ТП производственных объектов ПАО «Южный Кузбасс».

ПАО «Южный Кузбасс» (Кемеровская область), входящее в холдинг «Мечел», ведет добычу, переработку и обогащение коксующегося и энергетического угля.

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