Голосовой помощник VS Robotics заработал в МФЦ Республики Алтай

На входящей линии МФЦ Республики Алтай заработал голосовой помощник «Анастасия», который информирует граждан об услугах, адресах и графике работы центров.

Для автоматизации обслуживания обращений граждан в контакт-центре МФЦ Республики Алтай совместно с командой VS Robotics был разработан голосовой помощник, который информирует об оказываемых услугах, способах записи на прием, необходимых документах для получения услуг, госпошлинах, адресах и графике работы центров и выездного обслуживания. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics.

Голосовой помощник отвечает на звонки 24/7, независимо от загруженности операторов контакт-центра. Это существенно сокращает время ожидания на линии и повышает уровень удовлетворенности граждан при обращении в МФЦ. В случае, если абоненту необходимо записаться на прием в отделение МФЦ или задан вопрос, не заложенный в логику скрипта, голосовой помощник переводит звонок на оператора. Он также фиксирует обратную связь от граждан о работе отделений.

«Внедрение голосового помощника в МФЦ Республики Алтай – это важный шаг в направлении повышения удобства и доступности государственных услуг для наших граждан. Им больше не нужно долго ждать своей очереди, чтобы получить необходимую информацию. Это позволяет вывести коммуникации с гражданами на новый качественный уровень, повышает уровень их удовлетворенности качеством государственных услуг и работой центров», – сказал министр цифрового развития Республики Алтай Николай Степанов.

«Голосовой помощник первым отвечает на звонки в контакт-центре МФЦ, консультирует по вопросам оказания услуг и предоставляет справочную информацию, освобождая операторов от рутинных обязанностей и позволяя сосредоточиться на решении более сложных задач. Это положительно сказывается на скорости и качестве работы МФЦ», – отметила директор МФЦ Республики Алтай Арчынай Кундюшева.

«Мы уверены, что автоматизация и использование ИИ в предоставлении государственных услуг – это будущее, и мы рады быть частью этого процесса. Наше решение сочетает в себе передовые технологии искусственного интеллекта, естественного языка и голосовых алгоритмов, чтобы создавать совершенно уникальное взаимодействие с пользователем и предоставлять ему точную и полезную информацию», – сказал руководитель VS Robotics Дмитрий Теплицкий.

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VS Robоtics – бренд компании «Активбизнестехнологии», входящей в группу «Сбер». Команда VS Robоtics создает ИТ-решения в области речевых технологий и искусственного интеллекта.