Дмитрий Чернышенко: исследование готовности внедрения технологий ИИ пройдет во всех 89 субъектах страны

При поддержке Правительства в России стартовало исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта.

Заместитель председателя Правительства, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика России» Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что индекс рассчитывается ежегодно, начиная с 2021 г. Текущее исследование проводится в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина, которые были даны по итогам прошлогодней конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Как отметил Владимир Путин на недавнем совещании с членами Правительства о внедрении искусственного интеллекта в отраслях экономики, технологии искусственного интеллекта несут прямую экономическую выгоду. Отечественный рынок ИИ-решений динамично развивается: в прошлом году он увеличился на 18% и достиг почти 650 млрд руб. Необходимо сохранить заданный темп и повысить показатели отраслевого внедрения технологий. Проводимое исследование охватывает организации всех 89 субъектов страны, позволяет получить от них обратную связь для формирования перечня государственных мер по устранению существующих барьеров и созданию условий для внедрения ИИ-решений», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Заместитель министра экономического развития России Максим Колесников в свою очередь отметил: «В прошлом году индекс готовности приоритетных отраслей к внедрению искусственного интеллекта показал, что в российской экономике уже заложен фундамент по основным направлениям развития ИИ. Текущее исследование позволит оценить динамику применения технологий в 18 отраслях экономики, выявить инфраструктурные, кадровые и регуляторные барьеры, с которыми сталкиваются организации, сформировать действенные инструменты для их преодоления, интенсивного внедрения искусственного интеллекта и тиражирования лучших практик. Отмечу, что сотни отраслевых предприятий и государственных организаций принимают участие в исследовании и предлагают новые идеи».

Индекс готовности отраслей к внедрению искусственного интеллекта будет рассчитываться по восьми прикладным направлениям: применение ИИ в организациях и получаемые за счет этого эффекты, использование ИИ в корпоративном управлении, уровень зрелости инфраструктуры и работы с данными, обеспеченность кадровыми ресурсами и имеющиеся компетенции, доверие и безопасность при работе с ИИ, а также воздействие нормативного правового регулирования, принятие этических принципов применения ИИ, наличие отраслевой стратегии в сфере ИИ и наличие актуальных ИИ-продуктов на рынке для решения отраслевых задач.

Индекс рассчитывается Национальным центром развития искусственного интеллекта при Правительстве России. По результатам исследований прошлых лет лидерами по внедрению ИИ стали финансовый сектор, информационно-коммуникационные технологии и телеком. Порядка 53% организаций этих отраслей используют ИИ-технологии в своей деятельности.

Исследование проводится до 31 августа 2023 г. и носит конфиденциальный характер. Результаты в агрегированном виде будут размещены на Национальном портале в сфере искусственного интеллекта: ai.gov.ru.