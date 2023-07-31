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Более 2 млн заявлений в вузы уже подано через «Госуслуги»

Суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» уже воспользовались почти 550 тыс. абитуриентов, которые подали более 2 млн заявлений на различные направления подготовки. Число поступающих на бюджет через «Госуслуги» в этом году выросло почти в два раза по сравнению с прошлым. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

«Прием заявлений на бюджет завершился 25 июля, на платное обучение продолжается до 20 августа. Российские абитуриенты уже подали порядка 2,8 млн заявлений на прием в вузы, из них с помощью суперсервиса - около 2,2 млн. С его помощью в этом году поступать можно на любые формы бакалавриата и специалитета, на второе высшее и бесплатное второе высшее образование по творческим специальностям», - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Прием документов в вузы на «Госуслугах» стартовал 20 июня 2023 г. На портале можно подать заявление в пять любых вузов и до пяти специальности в каждом.

«К суперсервису подключены 1022 вуза страны. Абитуриентам не нужно тратить время на дорогу, чтобы отнести в вуз бумажные документы. Заполнить заявление можно всего за несколько минут, самое короткое время подачи — 1 минута 3 секунды. Поступающие на платную форму обучения могут заключить договор с вузом онлайн с помощью приложения «Госключ». Такой возможностью уже воспользовались более 500 абитуриентов», - сказал замглавы Минцифры Олег Качанов.

В числе самых популярных направлений подготовки среди абитуриентов, поступающих на бюджет с помощью «Госуслуг», - экономика, юриспруденция, менеджмент, педагогическое образование, а также информатика и вычислительная техника. Самыми популярными вузами стали Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, МИРЭА - Российский технологический университет и Финансовый университет при Правительстве России.

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