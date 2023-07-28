«1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг Корп» расширяет возможности работы для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Решение «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг Корп» получило ряд обновлений, связанных с изменением форм отчетности в соответствии с актуальным законодательством.

В связи с переходом на новую таксономию 5.2 в «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг Корп» были внесены изменения в БФО и НСО в соответствие с Указаниями ЦБ 6247-У, 6296-У, 6282-У, 6292-У, 6269-У. В рамках этих изменений были доработаны действующие формы отчетности, добавлены новые формы НСО и реализовано их автозаполнение. Все это позволяет пользователям УПЦБ более оперативно формировать отчетность для интеграции с XBRL и отправки в ЦБ.

В новых релизах УПЦБ в формы отчетности постоянно вносятся изменения и усовершенствования для корректного формирования отчетов в автоматическом режиме и минимизации ручного заполнения. Также вся отчетность БФО и НСО актуализируется в свете изменений Законодательства и требований ЦБ.

Архитектурно отраслевое решение «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг Корп» включает в себя технологическую платформу «1С:Предприятие 8.3», функционал типового решения «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации Корп», интерфейс «Такси», отраслевой функционал для ведения учета профессиональных участников рынка ценных бумаг.

В решении «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг Корп» стало удобнее использовать возможность настройки бесшовной интеграции с типовыми версиями таких решений как «1С:Документооборот» (для работы с договорами), «1С:ЗУП» (учет заработной платы и кадров) и не только. Еще одна возможность — решение позволяет настраивать интеграционные потоки данных из сторонних front- и back-офисных систем, что обеспечивает настройку учетной системы.

Аналогичным образом произошли изменения в решении «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг», которое в соответствии со стандартами Банка России позволяет загружать актуальные данные таксономии с сайта ЦБ в виде файла zip, распаковываются и загружаются в «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг». Сформированный пакет отчетности преобразовывается в файл формата XBRL нажатием на кнопку «Выгрузить в XBRL».

«IAS Digital использует подход, при котором обновления происходят регулярно и позволяют профессиональным участникам рынка ценных бумаг улучшать бизнес-процессы. В ближайших релизах мы запланировали добавление в решение блока «Займы», в котором появится возможность автоматизированного учета операций по предоставленным займам», — отметила Татьяна Мошкина, управляющий партнёр компании IAS Digital.