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«Текстильмаш» выбрал MES-систему «Гольфстрим» для планирования и управления производством

Производитель ткацкого оборудования «Текстильмаш» (входит в группу компаний «Техмашхолдинг») приступил к внедрению системы управления производством «Гольфстрим», разработанной «Аскон». Сопровождает проект региональный центр «Аскон-Волга».

С помощью нового MES-решения предприятие планирует повысить эффективность производства, контролируя загрузку цехов и оборудования, и сократить сроки выполнения заказов за счет равномерной загрузки производственных мощностей. Контроль брака на текущий момент, а не по итогам месяца, позволит снизить дефектность и улучшить качество сборки продукции. Еще одна задача для «Гольфстрим» — наладить планирование закупок материалов и запчастей и точнее управлять запасами, чтобы снизить издержки на производство.

Ранее управление производством на предприятии было автоматизировано на основе системы собственной разработки, написанной более 25 лет назад на платформе DOS. Устаревшее решение не справлялось со сложными задачами, что негативно сказывалось на сроках выполнения заказов и планировании затрат на производство.

При выборе MES-системы «Текстильмаш» учел как возможности самой «Гольфстрим», так и ее интеграцию c системами «Лоцман:PLM» и «Полином:MDM», которые автоматизируют управление инженерными данными и нормативно-справочной информацией предприятия в PLM-контуре.

Степан Малышев, начальник технологического отдела «Текстильмаш», сказал: «Для нас было важно, чтобы программные продукты от одного разработчика помогали по максимуму решать наши задачи без подключения дополнительного ПО. В первую очередь мы взялись за активное внедрение «Гольфстрим», так как во время проведения НИОКР по программе Минпромторга наиболее актуальным было встроить новые заказы на изготовление деталей в существующую производственную цепочку».

Сергей Базаров, менеджер проекта, «Аскон-Волга», отметил: «Опыт работы с предприятием получился действительно интересным, позволившим развиваться совместно специалистам как «Текстильмаш», так и «Аскон». Благодаря высокой инициативе заказчика было принято где-то амбициозное и рискованное, но при этом смелое решение внедрить и запустить «Гольфстрим» и в целом PLM-комплекс «Аскон» своими силами. Вместе с тем предприятие понимает, что это нелегкий и долгий процесс, поэтому спокойно обращается с возникающими сложностями и пожеланиями к нашей технической поддержке, а также готово при необходимости подключить технических специалистов регионального центра «Аскон-Волга» для реализации трудновыполнимых задач, обучения специалистов и администрирования систем».

На данный момент в «Гольфстрим» отработан выпуск одного изделия, состоящего из 70 деталей и ДСЕ. Проверены работа системы брака при выпуске продукции, партийный учет выпускаемых деталей, перемещения продукции по складам. Настроен обмен данными с «Полином:MDM».

Первые итоги эксплуатации показали, что MES-система работает быстро, проста в освоении и достаточно гибкая в настройках работы по операциям, цехам, подразделениям.

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