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AWG и Data Insight проверят ритейлеров на омниканальность

Стартовало ежегодное исследование омниканальности российских ритейлеров. Рейтинг оценивает «бесшовность» опыта взаимодействия с точки зрения покупателя вне зависимости от того, как происходит процесс покупки — в оффлайн-магазине, через сайт, мобильное приложение или при контакте с сотрудником магазина. Об этом CNews сообщили представители AWG.

ИТ-интегратор AWG совместно с исследовательским агентством Data Insight запустили исследование омниканальности российских розничных ритейлеров, итогами которого станет OMNI retail raiting, выход запланирован на середину ноября 2023 г.

В исследовании участвуют крупнейшие российские магазины, осуществляющие розничную онлайн- и оффлайн-торговлю. Омниканальность сервиса участника оценивается по 23 параметрам: функционал мобильного приложения, устойчивость сайта под нагрузкой, полноту сведений о товаре, путь заказа, работу колл-центра, способы доставки и другие показатели.

Используются данные интернет-магазинов, оценки AWG и Data Insight на основе информации, полученной с помощью собственных технологических решений и сторонних сервисов.

В рамках исследования используется также метод «Тайный покупатель», для оценки возможностей программ лояльности, связности онлайн- и оффлайн-заказов, скорости и качества ответов сотрудников магазинов.

«Рынок торговли активно трансформировался за последние два года. Мы видим, что инвестиции в качественный пользовательский опыт растут в российском ритейле. Эта тенденция началась еще до пандемии, активно развивалась омниканальность бизнеса также на фоне роста онлайн-торговли, – сказал Александр Хачиян, основатель AWG. – Будет интересно посмотреть, как изменилось это направление развития компаний, какие игроки станут лидерами по итогам нового рейтинга».

В 2023 г. рейтинг оценивает прогресс компаний за два года – 2022-2023 гг. Победителями прошлого рейтинга в 2021 г. стали компании «Вкусвилл», «Детский мир» и Sunlight. В 2020 г. топ-3 в нем занимали «М.Видео», Adidas и «Все инструменты».

«Три года назад, когда мы выпустили первый OMNI-рейтинг, мы считали, по сути, премию внутри капитализации компаний: более оцифрованные компании стоили на рынке дороже при тех же финансовых показателях. В этом году, когда мы считаем OMNI-рейтинг, мы оцениваем возможности компании к изменениям и росту на высококонкурентном быстроменяющемся рынке, который, к тому же, находится под огромным давлением. Мы оцениваем готовность ИТ, процессов, персонала компании к изменениям, а через это – готовность компаний к развитию в сегодняшних условиях. OMNI-рейтинг, как и три года назад, когда он вышел первый, — это, по сути, рейтинг компаний будущих лет», – отметил Федор Вирин, партнер Data Insight

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AWG – ИТ-интегратор, специализирующийся на проектах по цифровой трансформации и омниканальных решениях для ритейла. Компания оказывает услуги по комплексному консалтингу, разработке, интеграции и внедрению ИТ-решений для бизнеса, подбору ИТ-персонала по модели аутстаффинга для 40+ клиентов крупного бизнеса из сфер торговли, недвижимости, банкинга, страхования, логистики и др. На рынке с 2015 г.

Data Insight – аналитическая компания, специализирующаяся на онлайн-ритейле. На рынке с 2010 г. В области ecommerce делает более 50 исследований в год, самые заметные из которых, это ежегодный рейтинг интернет-магазинов, экосистема интернет-торговли в России, ежегодный отчет интернет-торговля в России.

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