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«Айтеко» разработала платформу Themisoft для автоматизированного сбора данных об ИТ-инфраструктуре

«Айтеко» разработала платформу Themisoft для автоматизированного сбора данных об ИТ-инфраструктуре. Она построена на базе собственной разработки компании «Айтеко» и является полностью импортонезависимой. Решение позволит российским компаниям полностью заместить ведущие иностранные решения, такие как Micro Focus UCMDB, исключить зависимость от них и снизить риски сбоев в инфраструктуре.

Платформа Themisoft служит единым поставщиком данных для систем потребителей и является ядром системы управления ИТ-инфраструктурой. Она позволяет обнаруживать и собирать информацию об устройствах, приложениях, сервисах и их зависимостях друг от друга, а также автоматически обновлять информацию об ИТ-ресурсах при появлении изменений в ИТ-среде. Платформу можно интегрировать с любой ИТ-системой компании и передавать ей необходимые данные.

С помощью платформы дискаверинга решаются следующие задачи: сбор данных о любых элементах ИТ-инфраструктуры; объединение данных, полученных из различных источников; хранение данных об элементах ИТ-инфраструктуры в единой конфигурационной базе; передача данных в системы-потребители, такие как: система мониторинга, ITSM-системы, системы управления активами и другие; контроль и аудит ИТ-инфраструктуры для выявления известных уязвимостей информационной безопасности, определения нецелевых версий ОС или ПО.

Решение востребовано в компаниях с количеством серверов от 500 единиц. Использование платформы Themisoft позволяет экономить трудозатраты ИТ-подразделения на поддержку ИТ-инфраструктуры компании; повысить эффективность использования ресурсов ИТ-инфраструктуры; оценить влияние и риски любых изменений в ИТ-инфраструктуре; привести ИТ-подразделение в соответствие требованиям законодательства и стандартам безопасности.

«С уходом многих западных вендоров, в том числе Micro Focus, чья система дискаверинга внедрена во многих компаниях, российскому рынку потребовалось аналогичное и при этом импортонезависимое решение. Наша разработка Themisoft является на данный момент единственной отечественной системой дискаверинга, наиболее соответствующей всем актуальным требованиям заказчиков», – сказала заместитель директора департамента системных программных решений компании «Айтеко» Евгения Чепкова.

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