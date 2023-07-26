«Росатом» представил новый цифровой комплекс для городской безопасности

«Росатом» представил программно-аппаратный комплекс для городской безопасности. Комплекс разработан компанией «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»). Он позволяет одновременно фиксировать нарушения ПДД, осуществлять мониторинг транспортных потоков и пешеходных зон.

Оборудование и компонентная часть – преимущественно отечественного производства, программная часть также создана отечественными разработчиками. Непосредственным разработчиком является резидент «Сколково» – компания «Инфотранслогистик» (входит в РИР).

Уникальность комплекса состоит в его многофункциональности. Он в режиме реального времени фиксирует нарушения остановки и стоянки транспортных средств, распознавая регистрационные знаки, нарушения правил благоустройства и оплаты в парковочных зонах, фиксирует проезжающий трафик и пешеходный поток.

В основном в городах для каждой из этих функций применяются разные камеры, которые передают информацию в разные системы. Например, ранее «Инфотранслогистик» разработала программно-аппаратный комплекса «Ультра» – в регионах России и странах СНГ установлено более 2 тыс. подобных комплексов. Он состоит из трех различных камер, позволяет фиксировать дорожную ситуацию и нарушения скоростного режима, правил стоянки и остановки, а также проезда перекрестков.

Новый комплекс, созданный на базе «Ультра», состоит из единственной поворотной камеры, модуля управления, устройства хранения и обработки информации и инфракрасного прожектора. Программная часть создана на основе технологии нейросетей, которая позволяет быстро обучаться новым форматам госномеров и помогает в выявлении правонарушений. Сейчас комплекс проходит опытную эксплуатацию в Липецке.

Использование нового комплекса дает возможность получать данные через один интерфейс, а также сократить количество закупаемых камер. В результате, с одной стороны, повышается уровень безопасности в городе и оперативность реагирования на возможные инциденты, а с другой – существенно экономится бюджет города или региона.

Решения для городской безопасности – это продолжение работы «Росатома» по развитию технологий умного города. Проекты по цифровизации городской среды, муниципального и регионального управления реализованы госкорпорацией более чем в ста городах: как традиционных городах присутствия «Росатома» (Саров, Волгодонск, Курчатов и др.), так и других.

Умные технологии помогают контролировать работу городского хозяйства и обеспечивать обратную связь муниципалитета с гражданами. Внедрена система отслеживания передвижения общественного транспорта, есть умные остановки и умные пешеходные переходы. Действует система интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов и накопления твердых бытовых отходов. В детских садах и школах установлены датчики, фиксирующие потребление воды, тепла, электроэнергии. Благодаря круглосуточному мониторингу удается экономить около 20% от ранее потребляемого объема ресурсов.

Также в различных городах внедряются крупные информационные системы для отдельных направлений городского развития: «Цифровой водоканал», «Цифровое теплоснабжение», «Интеллектуальная транспортная система» и пр. Соответствующие решения сегодня внедряются в Белгородской области, Республике Удмуртия, Калужской области и других регионах страны.