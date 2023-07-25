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Sitronics Group укрепила защиту ИТ-инфраструктуры лесопромышленного холдинга Segezha Group

Разработчик решений для государства и бизнеса Sitronics Group успешно реализовал проект укрепления защиты ИТ-инфраструктуры Segezha Group.

Работы проведены в сжатые сроки. При этом охвачены тысячи компьютеров сотрудников холдинга. Новая система повысила степень защиты холдинга от сетевых атак, вирусов, эксплуатации критических уязвимостей. В качестве конечного решения использованы наработки Endpoint Security.

«Данное решение было выбрано для повышения уровня безопасности файловых операций, предотвращения вторжений, защиты от вредоносного программного обеспечения. В частности, оно защищает от атак тех же шифровальщиков в том числе с применением эксплойтов нулевого дня. Также это помогает выстроить современный адаптивный контроль аномалий, что обеспечивает более комплексную защиту ИТ-инфраструктуры компании. Другой важной задачей при внедрении повышенной защиты на компьютеры пользователей лесопромышленного холдинга стало более надежное обеспечение невозможности самостоятельного отключения антивирусов сотрудниками. Теперь отключить средство защиты гарантированно могут только уполномоченные специалисты», - сказал директор департамента информационной безопасности и специальных решений Sitronics Group Александр Дворянский.

Также решена задача оперативного автоматического обновления средств защиты сразу после получения обновлений баз от разработчика средств ИТ-защиты.

«Безопасность данных и обеспечение бесперебойной работы информационных систем – критически важные факторы для любого бизнеса. Специалисты Sitronics Group применили самые передовые технологии и подходы для обновления системы безопасности ИТ-инфраструктуры Segezha Group с целью более надежного противостояния внешним угрозам. Для нас особенно важно, что партнеры успешно справились с поставленной задачей в условиях высокой территориальной распределённости активов и разнообразия корпоративных политик группы», – отметил директор по информационной безопасности Segezha Group Максим Королёв.

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