«Нота» расширила собственную CRM-систему технологиями Polymatica BI

Вендор программного обеспечения «Нота» завершил интеграцию компонентов BI-системы Polymatica в аналитический модуль «T1 CRM». Новая функциональность поможет в принятии управленческих решений и сэкономит время на подготовку отчетов.

Аналитика «T1 CRM» — специализированное решение для оценки ключевых метрик взаимодействия с клиентами и эффективности бизнеса в целом. Новые инструменты модуля дают возможность пользователям самостоятельно создавать интерактивные информационные панели и отчеты в удобном формате и на любом уровне детализации.

Ключевым преимуществом функционала BI является no-code-подход, позволяющий заказчикам без внешней помощи настраивать отчётность, сегментировать сведения о клиентах, сделках или рыночных отраслях по преднастроенным фильтрам и формам отчета. Воспользоваться дополнительными преимуществами смогут все текущие и будущие пользователи решения.

С внедрением BI-технологий в аналитический модуль компании получили возможность формировать как оперативную, так и управленческую отчетности. Обновленную систему уже протестировали внутри холдинга «Т1». В дальнейшем специалисты «T1 CRM» планируют развивать партнерство с компанией «Полиматика», дополнив интеграцию моделями машинного обучения для улучшения показателей продаж — прогнозирования результатов, обработки сервисных заявок и повышения качества взаимодействия с заказчиками и контрагентами.

«Предлагать клиентам CRM-систему без возможности гибко настраивать отчетность и отслеживать процессы в режиме онлайн — неэффективно. Мы решили сделать ее максимально удобной и внедрить проверенные технологии BI от известного на рынке вендора. Компания сейчас активно развивает партнерскую сеть и движется в направлении консолидации усилий для развития текущих и создания новых продуктов. Поэтому мы пригласили «Полиматику» принять участие в нашем проекте и рады результату, предоставившему возможность нашим клиентам получить качественное решение в области бизнес-аналитики», — сказал Антон Спирин, коммерческий директор компании «Нота».

«Использовать хорошо зарекомендовавшие себя решения в качестве компонентов при разработке новых комплексных программных продуктов — это общемировой тренд. Polymatica Dashboards обладает удобным интеграционным механизмом, позволяющим встраивать этот продукт в сторонние системы и таким образом предлагать пользователям полнофункциональный инструмент BI. Особенно это важно для CRM, систем, отслеживающих взаимодействие с клиентами. Возможность видеть информацию в разных разрезах позволяет оперативно определять точки роста или потерь», — сказал Алексей Бредихин, руководитель по работе с партнерами компании «Полиматика» (ГК Softline).