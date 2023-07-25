На северо-западе Москвы появится новый дата-центр 3data

В октябре 2023 г. 3data пополнит собственную сеть дата-центров 16 по счету центром обработки данных. ЦОД расположится на северо-западе Москвы в районе Митино.

В данный момент уже завершаются монтажные работы внутри ЦОДа, а также проводится отделка фасада и облагораживание прилегающей территории. Проектная емкость дата-центра составляет 180 стойко-мест, а энергетическая мощность – 1,2 МВт. Площадка традиционно имеет статус «шаговой доступности» для заказчиков, а надежность и безопасность будут отвечать высоким стандартам (уровень TIER 3). Как и во всех дата-центрах 3data, для клиентов будут обустроены современные зоны коворкинга, парковочные места и доступен сервис «бесплатный круглосуточный переезд» в ЦОД.

«Для нас важно оперативно вводить в эксплуатацию как можно больше новых дата-центров не только для того, чтобы удовлетворять повышенный спрос на услуги ЦОД, но и для того, чтобы у наших заказчиков был географический выбор площадок для размещения своей ИТ-инфраструктуры. Подобно маркетплейсу, нашим клиентам будут доступны все современные услуги ЦОД и облачные сервисы на базе различных платформ», – отметил генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала.

Дата-центр «П29» находится рядом с Пятницким шоссе, вдоль которого располагается большее количество бизнес-центров и офисов крупных компаний. Прямое подключение к международным и городским магистральным линиям связи, доступ ко всем современным облачным сервисам, а также охраняемая территория с собственной парковкой делают площадку оптимальным местом размещения ИТ-инфраструктуры для заказчиков северо-западных районов Москвы и области, отмечают в 3data.