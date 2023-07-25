Москвичи стали чаще пользоваться сервисом «Мои платежи» для оплаты услуг

В первой половине 2023 г. жители более 11,7 млн раз оплатили счета за городские услуги в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru и через мобильные приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, количество платежей выросло на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, почти на 16% увеличилась и аудитория сервиса: если в первом полугодии прошлого года при помощи сервиса регулярно оплачивали счета 950 тыс. горожан, то в этом году — 1,1 млн. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Чаще всего сервисом “Мои платежи” жители пользуются для оплаты единого платежного документа, пополнения баланса лицевого счета карты “Москвенок”, а также для оплаты счетов за посещение групп продленного дня, секций и кружков. Сегодня каждый пятый платеж за городские услуги совершается именно через городской онлайн-сервис. А всего с момента запуска горожане оплатили с его помощью более 74 млн счетов. Востребованность сервиса “Мои платежи” у жителей столицы растет в том числе в связи с расширением перечня доступных для оплаты услуг и появлением новых полезных функций, которые делают онлайн-оплату еще удобнее и проще», — отметил Владимир Новиков, директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий Москвы.

В 2023 г. в сервисе «Мои платежи» появилась возможность пополнить лицевой счет транспондера для удобного проезда по платным дорогам. Также можно настроить получение уведомлений о новых счетах, выставленных по номеру домашнего и мобильного телефона.

С начала 2023 г. юридические лица и предприниматели провели в сервисе около шести тысяч платежей. Чаще всего они оплачивали счета за аренду помещений и по договорам купли-продажи, а также торговые сборы, транспортные налоги и штрафы.

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Сервис «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» — один из самых востребованных у горожан, юридических лиц и предпринимателей способов оплаты счетов за городские, федеральные и коммерческие услуги. С его помощью можно найти и оплатить более девяти тысяч различных услуг.

Сервис автоматически находит все начисления, если у пользователя есть стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru, а в личном кабинете заполнена необходимая информация. В нем также можно создавать шаблоны для регулярных авансовых платежей. Они существенно экономят время, так как не требуют повторного ввода платежных реквизитов и суммы для оплаты. Пользователь может настроить автоплатеж по дате, балансу или выставленному счету. Кроме того, сервис позволяет совершить оплату нескольких счетов одновременно. Для удобства можно настроить подписку на получение уведомлений о новых счетах и воспользоваться архивом совершенных платежей.