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Найти кадастрового инженера теперь можно на «Госуслугах»

Найти кадастрового инженера теперь можно на Госуслугах! Благодаря новому сервису взаимодействие заказчика и подрядчика станет удобнее и эффективнее. Его функционал дает возможность подать заявку, указав параметры работ, а после выбрать исполнителя из числа откликнувшихся. Об этом CNews сообщили представители Росреестра

Выбирая инженера, пользователь будете видеть информацию о результатах его профессиональной деятельности (она формируется Росреестром и доступна в специальной карточке). Пройти регистрацию в качестве исполнителей могут только действующие специалисты.

Ответы на запрос пользователя будут поступать в течение пяти дней после его формирования. На выбор подрядчика отводится 10 дней. Договор на оказание услуг может быть подписан в личном кабинете заявителя.

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