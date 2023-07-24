CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

ГК «Астра» выпустила новую версию системы для управления службой каталогов ALD Pro

ГК «Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, объявила о выходе новой версии службы каталогов – ALD Pro 2.0. Система позволяет построить домен на Linux и управлять парком компьютеров организации с помощью групповых политик через интуитивно понятный интерфейс. В ALD Pro реализованы возможности автоматизированной установки ОС и ПО на компьютеры в домене, удаленный доступ к рабочим столам пользователей и мониторинг состояния сервисов службы каталога. Продукт внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Министерства цифрового развития под номером 12159.

В числе архитектурных изменений следует отметить модификацию механизма развертывания подсистем ALD Pro: реализована шина данных с очередью сообщений для обеспечения гарантированной доставки заданий автоматизации до компьютеров домена, тем самым обеспечена возможность развития данной функциональности в рамках последующих версий ALD Pro.

Произведена модификация делегирования – выполнен переход к инструменту, позволяющему производить гибкую настройку привилегий в ролях и ограничивать их область действия, а также сформирован фундамент для дальнейшего развития функционального блока.

В версии ALD Pro 2.0 обновлен механизм журналирования событий с целью повышения скорости обработки сообщений, а также обработки форматов структурированных сообщений. Оптимизирована скорость работы и утилизация ресурсов процессора и оперативной памяти на серверной и клиентской части, а также заложена функциональность взаимодействия с наиболее актуальными SIEM-системами.

В релизе 2.0 проведена большая работа по обновлению документации с учетом пользовательского опыта. Доработан справочный центр продукта, в котором актуализированы существующие и добавлены новые материалы, а также обновлена пользовательская, эксплуатационная, а также документация по API.

«В новой версии ALD Pro реализован ряд фундаментальных изменений. Они касаются как добавления новых возможностей, так и развития уже существующих. Нововведения затрагивают архитектуру, информационную безопасность, механизмы управления групповыми политиками, процессы обновления решения и многие другие аспекты ALD Pro. Все эти доработки направлены на масштабируемость, отказоустойчивость и стабильность работы системы на больших инсталляциях. Данный подход предполагается сохранять и улучшать при разработке всех последующих версий ALD Pro», – сказал Алексей Фоменко, директор департамента разработки средств управления ГК «Астра».

Версия ALD Pro 2.0 уже сейчас доступна пользователям в репозитории ОС Astra Linux Special Edition. При обновлении с предыдущей версии разработчики настоятельно рекомендуют следовать по шагам, изложенным в документе «Руководство администратора по установке и обновлению 2.0.0».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

С портала госуслуг исчезнут тысячи сервисов

Российским школьникам с 1 сентября 2023 г. введут уроки управления беспилотниками

Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект

CNews Analytics выпустил рейтинг крупнейших поставщиков средств анализа данных

Как тебе такое, Илон Маск? Россиянин чипировал собственный мозг в домашних условиях по инструкциям из YouTube

Власти разрешили частным клиникам консультировать пациентов онлайн

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Как найти потерянный смартфон — инструкция для iOS и Android

Обзор Huawei MateBook D 14 — универсальный ноутбук c матовым экраном

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь
Показать еще