ГК «Астра» выпустила новую версию системы для управления службой каталогов ALD Pro

ГК «Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, объявила о выходе новой версии службы каталогов – ALD Pro 2.0. Система позволяет построить домен на Linux и управлять парком компьютеров организации с помощью групповых политик через интуитивно понятный интерфейс. В ALD Pro реализованы возможности автоматизированной установки ОС и ПО на компьютеры в домене, удаленный доступ к рабочим столам пользователей и мониторинг состояния сервисов службы каталога. Продукт внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Министерства цифрового развития под номером 12159.

В числе архитектурных изменений следует отметить модификацию механизма развертывания подсистем ALD Pro: реализована шина данных с очередью сообщений для обеспечения гарантированной доставки заданий автоматизации до компьютеров домена, тем самым обеспечена возможность развития данной функциональности в рамках последующих версий ALD Pro.

Произведена модификация делегирования – выполнен переход к инструменту, позволяющему производить гибкую настройку привилегий в ролях и ограничивать их область действия, а также сформирован фундамент для дальнейшего развития функционального блока.

В версии ALD Pro 2.0 обновлен механизм журналирования событий с целью повышения скорости обработки сообщений, а также обработки форматов структурированных сообщений. Оптимизирована скорость работы и утилизация ресурсов процессора и оперативной памяти на серверной и клиентской части, а также заложена функциональность взаимодействия с наиболее актуальными SIEM-системами.

В релизе 2.0 проведена большая работа по обновлению документации с учетом пользовательского опыта. Доработан справочный центр продукта, в котором актуализированы существующие и добавлены новые материалы, а также обновлена пользовательская, эксплуатационная, а также документация по API.

«В новой версии ALD Pro реализован ряд фундаментальных изменений. Они касаются как добавления новых возможностей, так и развития уже существующих. Нововведения затрагивают архитектуру, информационную безопасность, механизмы управления групповыми политиками, процессы обновления решения и многие другие аспекты ALD Pro. Все эти доработки направлены на масштабируемость, отказоустойчивость и стабильность работы системы на больших инсталляциях. Данный подход предполагается сохранять и улучшать при разработке всех последующих версий ALD Pro», – сказал Алексей Фоменко, директор департамента разработки средств управления ГК «Астра».

Версия ALD Pro 2.0 уже сейчас доступна пользователям в репозитории ОС Astra Linux Special Edition. При обновлении с предыдущей версии разработчики настоятельно рекомендуют следовать по шагам, изложенным в документе «Руководство администратора по установке и обновлению 2.0.0».