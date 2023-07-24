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Axenix поможет российским компаниям выбирать и локализовывать TMS-решения

Технологическая консалтинговая компания Axenix выделила практику транспортной логистики в рамках департамента потребительских товаров, розничной торговли, фарминдустрии и транспорта. Команда из более чем 200 специалистов поможет запускать проекты и выстраивать целостные процессы в области управления транспортом. Об этом CNews сообщили представители xenix.

Практика поможет в выборе вендора локальной TMS (Transportation Management System), предложит рекомендации по архитектуре, разработает методологию планирования и исполнения, а также единый целевой процесс внедрения. Команда также поддержит при оптимизации процессов и перестройке цепочек поставок, в том числе с использованием инструментов имитационного моделирования.

Специалисты практики помогут не только подобрать, но и внедрить системы управления и мобильные приложения, а также решения для обеспечения онлайн коммуникации с транспортными компаниями и диспетчеризации, которые используется, когда нет необходимости в полноценной ТМS.

Для решения специфических отраслевых задач эксперты могут разработать кастомизированные продукты. В рамках услуг по развитию и поддержке проведут интеграцию с необходимыми платформами и сервисами, улучшат решение под обновленные процессы, окажут функциональную и техническую поддержку.

«Мы продолжаем развивать партнерство с различными вендорами и готовы выступать посредниками между ними и клиентами. Наша команда помогает выбрать оптимальное решение на основе бизнес-требований, а также оказывает весь необходимый спектр услуг — от разработки архитектуры до обеспечения информационной безопасности», — сказала Юлия Шутихина, руководитель практики транспортной логистики Axenix.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников.

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