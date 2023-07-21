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Приложение для лесной отрасли Smart Timber интегрируют в цифровые сервисы Segezha Group

Smart Timber, продукт компании «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит») для лесной отрасли, внедрят в цифровую экосистему предприятий лесопромышленного холдинга Segezha Group. Решение прошло предварительное тестирование. Специалисты расширили количество объектов для использования приложения и добавили новую функциональность для обмера круглых лесоматериалов. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2024-2025 гг.

Система автоматизации подсчета круглого леса с помощью алгоритмов компьютерного зрения и машинного обучения внедряется на предприятиях Segezha Group в Карелии и Вологодской области с 2021 г. Согласно данным годового отчета холдинга, нейросети помогли им еще эффективнее контролировать сырьевой поток, значительно повысить точность измерений лесоматериалов, а также сократить время, затрачиваемое на измерение древесины ручным способом.

Со старта внедрения Smart Timber количество объектов его использования выросло. Была проведена интеграция с другими системами холдинга, значительно расширена функциональность решения. В 2023 г. планируется доработать и протестировать работу алгоритмов в составе программно-аппаратного комплекса и работу с разными интерфейсами взаимодействия, увеличить количество источников данных в системе Smart Timber и их детализацию.

Команда «Систем компьютерного зрения» регулярно совершенствует приложение и делает его еще удобнее для конечных пользователей. Последние обновления включают разработку автоматически размечаемого эталона. Приспособление представляет собой рейку с маркерами на концах — это позволяет автоматически отмечать эталон на изображении с высокой точностью и сокращать время измерения.

Дмитрий Степанов, генеральный директор компании «Системы компьютерного зрения», сказал: «Наша основная цель — принести пользу потребителям решения, предприятиям лесопромышленной отрасли. Мы тесно работаем с каждым потенциальным клиентом, чтобы выявить проблемы и предложить их решение. Внедрение Smart Timber часто сопровождается организационными изменениями, и всё вместе это позволяет обеспечить оперативный и прозрачный учет древесины с точностью, которая практически недостижима при ручных геометрических замерах. Мы также постоянно дорабатываем продукт по результатам испытаний, внедрений и обратной связи от наших клиентов, чтобы предложить лучшее решение на рынке».

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