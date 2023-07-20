Цифровая платформа для стройки Pragmacore представила новый модуль «Стройконтроль» для контроля и управления строительным процессом

Цифровая платформа для стройки Pragmacore представила новый модуль «Стройконтроль» для контроля и управления строительным процессом.

Новый модуль «Стройконтроль» позволяет фиксировать замечания в виде документов или фото и в дальнейшем включать их в предписания для подрядных организаций. Это позволит избежать ошибок на стройке и контролировать качество работ в единой информационной и коммуникационной экосистеме.

Благодаря запуску нового модуля в платформе Pragmacore появится возможность создания единого информационного пространства, где участвуют инженеры строительного контроля и генподрядные организации. Фиксируя замечания в виде документов или фотофиксации, инженер сможет с минимальными временными затратами оформить предписания подрядным организациям по настраиваемому шаблону документа, а также мгновенно получить доступ к нормативным документам и проектной документации.

Модуль позволяет хранить неограниченное количество документов по проекту и моментально получать доступ к сводной информации глазами инженеров строительного контроля. С момента работы в модуле у инженеров будут систематизированы документы по инспекциям, замечаниям и предписаниям, а использование настраиваемых шаблонов документов позволит снизить временные затраты на оформление предписаний.

Модуль «Стройконтроль» – восьмой модуль в составе платформы Pragmacore. На текущий момент платформу для контроля применяют более чем на 30 проектах общей стоимостью реализации более 180 млрд руб. Среди строительных компаний, которые используют платформу Pragmacore – «Норильский никель», СК «Мост», «Оргэнергострой» и другие.