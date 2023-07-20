CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Росатом» внедрил голосового помощника в Липецкой области

Клиенты «Квадра» (входит в дивизион «Росатома» – «Русатом Инфраструктурные решения») в Липецкой области теперь могут оперативно получить информацию в случае отключения горячей воды или теплоснабжения. О причинах, сроках проведения ремонтных работы и возобновления услуг теперь в круглосуточном режиме рассказывает голосовой помощник.

Чтобы получить информацию достаточно позвонить по многоканальному номеру Липецкого филиала «Квадры». Голосовой помощник уточнит номер лицевого счета и сообщит, проводятся ли по данному адресу ремонтные работы на тепловых сетях или гидравлические испытания, а также озвучит сроки возобновления подачи теплоносителя. В случае, если со стороны филиала ограничения в поставке ресурсов отсутствуют, он подскажет, где уточнить информацию.

Сервис синхронизирован с базой данных диспетчерской службы филиала, которая обновляется в режиме реального времени. Клиентам компании всегда будет предоставлена актуальная информация. Многоканальный телефон способен единовременно принимать до 120 входящих вызовов.

Внедрение голосового помощника стало частью комплексного проекта по внедрению цифровых решений в производственную деятельность филиала с целью повышения клиенториентированности и эффективности работы.

Ранее «Русатом инфраструктурные решения» развернул в Липецке несколько модулей собственного программного комплекса «Цифровое теплоснабжение»: «Центральная панель», «Топливно-энергетические балансы», «Анализ режимов». Они позволяют строить нормативные и фактически балансы распределения теплоносителя и тепловой энергии по потребителям, оперативно выявлять утечки, тепловые потери. Также в программном комплексе применяются элементы искусственного интеллекта, позволяющие сверять текущие показания потребления или расхода ресурсов с нормативными или средними вплоть до 1 раза в минуту. Система сама уведомит пользователей, если будут выявлены отклонения. В результате повышается эффективность работы предприятия и скорость реагирования на нештатные ситуации – например, порывы трубопроводов.

Также было смонтировано полевое оборудование: теплосчетчик на магистральной теплотрассе, обеспечивающей подачу тепла в микрорайон, 82 прибора учета ИТП в 33 многоквартирных домах, проведены пуско-наладочные работы. Программные модули «Цифрового теплоснабжения» были развернуты на облачном сервере, проведена интеграция.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как тебе такое, Илон Маск? Россиянин чипировал собственный мозг в домашних условиях по инструкциям из YouTube

Власти разрешили частным клиникам консультировать пациентов онлайн

Россияне вот-вот получат долгожданный ИТ-сервис жалоб на всех чиновников

Центробанк вчинил 10 персональных исков ИТ-директору «Ингосстраха»

Власти России нашли ответ на квантовую угрозу

Миллионы легендарных индийских программистов на грани увольнения за ненадобностью. Программисты из других стран на очереди

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Huawei MateBook D 14 — универсальный ноутбук c матовым экраном

Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать?

Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь
Показать еще