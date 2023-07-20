НПЦ «Акрон инжиниринг» приступил к эксплуатации системы электронного инженерного документооборота

В научно-проектном центре «Акрон инжиниринг» (входит в группу «Акрон») завершено внедрение PDM-системы (Product Data Management — системы управления данными об изделии), — что позволит структурировать хранение документов, обеспечить контроль движения документации на всех жизненных циклах разработки и сократить временные затраты на согласование.

Документооборот научно-проектного центра – более 5 тыс. внутренних и внешних технических заданий, а также более 2,5 тыс. комплектов выпускаемой документации в год. Помимо структурированного хранения, двести специалистов научно-проектного центра в нескольких городах России получили доступ к таким цифровым процессам как согласование междисциплинарных технических заданий и выпускаемой инженерной документации, их утверждение посредством электронно-цифровой подписи, а также контроль движения документации на всех жизненных циклах разработки.

PDM система как неотъемлемая часть BIM-технологии послужит узлом приема и передачи данных для развиваемого в научно-проектном центре информационного моделирования, а принцип единоразового внесения информации и дальнейшей ее передачи на следующие жизненные циклы, позволит увеличить точность и единообразие документации.

Разработка PDM-системы началась в конце прошлого года с обновления программного обеспечения IMSearch до его современного преемника IPS Search, разрабатываемого белорусской компанией «Интермех». Более 15 лет программное обеспечение Search служило надежным архивом проектного центра и обеспечивало процесс контроля за разрабатываемой документацией.

Внедрение IPS Search выполнено без привлечения сторонних интеграторов, силами разработчиков отдела сопровождения информационного моделирования НПЦ «Акрон инжиниринг» и департамента по информационным технологиям «Акрон». Данный подход обеспечивает высокую скорость реакции при администрировании системы и разработке новой функциональности.

Главной особенностью системы стала адаптация программного обеспечения под созданные за многолетнюю работу процессы. Целью такого подхода являлась минимизация системных изменений в работе и длительного переобучения сотрудников научно-проектного центра. Новая концепция позволила выполнить интеграцию документооборота с ERP-системой собственной разработки ИСА, а с учетом новых потребностей, функциональность ERP ИСА была переведена на веб-технологию.

Генеральный директор научно-проектного центра «Акрон инжиниринг» Андрей Колосовский отметил: «Цифровые процессы не только исключат возможность потери, но и увеличат скорость согласования как технических заданий, так и выпускаемой документации. Временные интервалы, отведенные на выполнение задач в рамках процессов согласования, а также система напоминаний позволят специалистам держать «в фокусе» текущие задачи. Автоматизированный учёт трудозатрат упростит планирование, контроль и отчетность по разработке документации».