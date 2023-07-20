IXcellerate повысил мощность дата-центра MOS5 до 64 МВт

IXcellerate, оператор сети коммерческих дата-центров в России, объявил о подключении новой энергетической мощности к дата-центру MOS5, расположенному на юге Москвы. С момента ввода первой очереди MOS5 в 2021 г. энергомощность ЦОДа увеличилась почти в 4 раза и достигла 64 МВт. Текущий ввод может обеспечить бесперебойную работу до 160 тыс. одноюнитовых серверов мощностью 300 ватт каждый.

Подготовительные работы для запуска велись полгода. В течение этого времени был оборудован новый энергоцентр, который полностью укомплектован решениями отечественного производства и производства дружественных стран (секции, ячейки, автоматы ввода резервов, аппаратура защиты). Энергоцентр расположен на территории южного кампуса в непосредственной близости от здания самого ЦОДа. Он объединяет 4 распределительные трансформаторные подстанции (РТП) мощностью 16 МВт каждая и 40 подключенных к ним трансформаторов по 2,5 тыс. кВА, а также источники бесперебойного питания и распределительные щиты. Показатель оценки энергоэффективности ЦОДа (PUE) составляет менее 1,4.

Для повышения эффективности объекта специалисты IXcellerate разработали и применили уникальную схему распределения нагрузки: каждый машзал (очередь) дата-центра имеет подключение одновременно ко всем РТП, что обеспечивает более высокую отказоустойчивость и оптимизирует объем резервной энергомощности.

На данный момент запущено две очереди MOS5 (на 1516 и 836 стойко-мест), всего запланировано пять фаз общей ёмкостью более 4,7 тыс. стойко-мест. После введения трех следующих очередей MOS5 компания планирует строительство и запуск на территории южного кампуса дата-центра MOS6. Для обеспечения электроэнергией MOS6 потребуется подключить еще 56 МВт. Благодаря слаженной работе IXcellerate и партнеров технические условия подключения данного ввода уже оформлены и получены со сроком реализации в течение нескольких лет. Завершается проектирование и согласование маршрутов для прокладки кабельных трасс.

Общая энергомощность обоих кампусов IXcellerate (северного и южного) при полном вводе (8 дата-центров) превысит 280 МВт.

Андрей Аксенов, генеральный директор IXcellerate, сказал: «Строительство и запуск новых объектов IXcellerate идет по графику. К началу 2025 г. будет готово еще около 2,5 тыс. стойко-мест, которые обеспечат реализацию планов наших клиентов в сфере цифровизации на годы вперед. Более того, при необходимости мы всегда найдем возможность поддержать масштабирование уже размещенных у нас ресурсов и запуск новых цифровых проектов. Обеспечить бесперебойность работы наших клиентов при устойчивом росте бизнеса – для нас задача №1, и мы делаем и будем делать все возможное, чтобы ее решить».