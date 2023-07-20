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Более 1 млн россиян оформили «Карту болельщика»

21 июля 2023 г. стартует новый сезон Российской премьер-лиги. Перед его началом уже выдано более 1 млн «Карт болельщика» и продано более 40 тыс. абонементов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Первый матч Чемпионата сыграют «Динамо» и «Краснодар».

Регионы с наибольшим количеством выданных карт: Москва — 148 тыс.; Санкт-Петербург — 132 тыс.; Краснодар — 123 тыс.; Нижегородская область — 88 тыс.; Ростовская область — 78 тыс.

Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% — женщинам.

Подать заявление на оформление карты можно онлайн: в мобильном приложении «Госуслуги Карта болельщика» или на Госуслугах. Подтвердить личность для оформления Карты теперь можно в МФЦ 79 регионов страны. По Карте в мобильном приложении можно пройти на стадион даже без доступа к сети — достаточно показать QR-код на экране.

Для детей младше 14 лет и инвалидов доступна упрощенная процедура оформления «Карты болельщика». Это можно сделать без посещения МФЦ. Из 183 тыс. выданных детских «Карт болельщика» по упрощенной процедуре ее получили 26 тыс. детей. Для пенсионеров на стадионах работают отдельные окна, где они могут получить карту.

Cкачать приложение «Госуслуги карта болельщика» можно в магазинах RuStore, Google Play, App Store и AppGallery.

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