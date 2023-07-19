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Sitronics KT разрабатывает интерактивную карту ЯНАО для школы поселка Харп

Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) оснастит школу поселка Харп в ЯНАО современным мультимедийным оборудованием. Для образовательного учреждения инженеры создадут интерактивную карту региона, на которой будут отображены основные исторические, географические и культурные факты. Макет представляет из себя карту 2,5 метра в высоту и почти 3 метра в длину с сенсорным экраном диагональю 88 дюймов, который передвигается на рельсах по всей длине карты. Система считывает его расположение и показывает соответствующую точку на карте, к которой можно прикоснуться и запустить информацию в форматах текста, фото, видео, аудио и других.

«Полезной карту делают несколько факторов: во-первых, она интерактивна, а, во-вторых, имеет несколько информационных слоев и в зависимости от выбранного сценария показывает конкретную информацию. Например, о местонахождении полезных ископаемых, экономических точках роста региона, как, например, арктический порт Сабетта или месторождения Бованенково, которое является крупнейшим на полуострове Ямал по разведанным запасам газа», – сказал руководитель направления образования и культуры Sitronics KT Николай Горожанкин.

Sitronics KT разрабатывает тренажеры и программно-аппаратные комплексы, оборудует кабинеты под различные дисциплины. В числе уже реализованных проектов оснащение военно-морского музея и крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге, музея Мирового океана в Калининграде, музеев космонавтики в Москве и Калуге, учебных классов Нахимовского училища и многие другие.

Мультимедийный макет карты будет установлен в холле средней образовательной школы поселка Харп к началу нового учебного года.

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