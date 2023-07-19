Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет заниматься боксом

ИИ способен общаться с пользователем на естественном языке и автоматизировать коммуникации любой сложности. Интеллектуальная платформа под названием Promobot Nested Chat была создана компанией «Промобот», производителем автономных сервисных роботов. Она представляет собой продвинутую систему разговорного искусственного интеллекта, основанную на технологиях машинного обучения. Эта платформа позволяет создавать цифровых помощников, которые автоматизируют процессы записи, бронирования, отвечают на вопросы и помогают новым сотрудникам осваиваться в компании. Она также предоставляет возможность отвечать на вопросы пользователей на различных веб-сайтах. Об этом CNews сообщили представители «Промобот».

Один из первых чат-ботов, созданных на основе этой платформы, является администратором для бокс-клубов. Он помогает пользователям выбрать подходящие услуги и тренировки, отвечает на разнообразные вопросы и позволяет записаться на тренировки в соответствии с расписанием. На данный момент первая версия этого разработанного решения уже активно работает с клиентами в одном из бокс-клубов в Перми.

«С 2015 г. мы ведем разработку диалоговых систем и инструментов общения между роботом и человеком. В ходе работы мы часто получали запросы от банков, крупных ритейлеров, государственных организаций, представителей малого бизнеса на использование наших разработок на их онлайн ресурсах для общения с пользователями. Сейчас, мы наконец подготовили данное решение к использованию и сегодня активно выводим его на рынок. На данный момент, решение планируют использовать некоторые телеком-операторы, а также несколько банков», – отметил Олег Кивокурцев, директор по развитию компании «Промобот».

По словам разработчиков, одним из ключевых вопросов в создании продукта, стала возможность подключения различных периферийных устройств и каналов к системе. Благодаря разработанной API, решение позволяет другим приложениям взаимодействовать и обмениваться данными с диалоговой системой. Доступна интеграция с облачными системами и с популярными мессенджерами (WhatsApp, Viber, Telegram), умными колонками («Яндекс», Amazon Echo, Google Nest Mini), CRM-системами (Bitrix), что позволило продукту стать доступным для массового использования. Основным преимуществом цифровых помощников является: отсутствие жестких сценариев, фокус пользователя на достижении конечной цели, а также одновременное распознавание сущностей в одном запросе, что приближает общение к естественному языку.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. В том же году компания стала резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Их можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.