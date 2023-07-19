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Подтверждена корректная работа почтового сервера Tegu в среде ОС Astra Linux

ГК «Астра» и «Лаборатория МБК» сообщили о подтверждении корректной работы и корректности совместного функционирования операционной системы Astra Linux Special Edition и почтового сервера нового поколения Tegu версии 1.28.6. Результаты тестов зафиксированы в протоколе №11439/2023 от 14 июня 2023.

Tegu – современный отечественный высоконагруженный почтовый сервер, разработанный в России с нуля. Работает на оборудовании заказчика (on-premise) под управлением ОС семейства Linux. К уникальным свойствам Tegu можно отнести симметричную кластерную архитектуру, монолитный код, асинхронный режим обработки запросов, на порядок меньшую поверхность атаки, устойчивость к DDoS, повышенный уровень информационной безопасности, способность работы в закрытых контурах, встроенные средства миграции.

«Почтовый сервер Tegu является высоконагруженным кластерным приложением, обеспечивающим высочайшие возможности по производительности, отказоустойчивости, резервируемости и функциональности. Поэтому требования к операционной системе, на которой он функционирует, высокие. Именно в среде Astra Linux проявляются все преимущества почтового сервера Tegu как в части функциональности, так и в части безопасности», – отметил генеральный директор «Лаборатории МБК» Игорь Кальметов.

«Мы видим большие перспективы в развитии сотрудничества наших компаний. Официальное подтверждение совместимости с ОС Astra Linux – это сигнал для наших клиентов и других участников рынка, что они могут уверенно работать с почтовым сервером Tegu», — отметил Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».

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