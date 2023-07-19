На Московском нефтеперерабатывающем заводе построили автоматизированный терминал для железнодорожной отгрузки топлива

На Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) завершено строительство автоматизированного терминала, который позволит повысить эффективность и экологичность процессов отгрузки топлива через железнодорожный транспорт. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«На Московском нефтеперерабатывающем заводе продолжается масштабная модернизация. Сейчас она находится на заключительном этапе, и планируется, что к 2025 г. будет полностью завершена. Так, например, недавно на предприятии закончили строительство терминала для отгрузки топлива через железнодорожный транспорт. Он оборудован новейшими комплексами противоаварийной и противопожарной защиты, а также современными технологиями, которые в три раза повысят показатели экологической эффективности и обеспечат герметичную отгрузку топлива. Планируется, что ежесуточно комплекс сможет наполнять более 100 вагонов-цистерн. Новый терминал позволит повысить надежность снабжения рынка топливом», – сказал Владислав Овчинский.

Полностью герметичная установка оборудована устройством улавливания паров, которое возвращает их в производство и исключает воздействие на атмосферу. Точность при наполнении цистерн обеспечивает автоматическая система взвешивания, которая непрерывно контролирует весь процесс.

Строительство объекта – это еще один этап комплексной модернизации предприятия, благодаря которой завод станет самым чистым и современным нефтеперерабатывающим предприятием в Европе. Уже сейчас воздействие на окружающую среду сокращено в четыре раза.

«Предприятие последовательно обновляет производство в рамках программы модернизации. При строительстве новых современных установок мы применяем технологии, направленные на снижение воздействия на окружающую среду и максимальное обеспечение промышленной безопасности. Все эти решения, примененные в новом комплексе, позволяют сделать отгрузку нефтепродуктов еще безопаснее и экологичнее», – отметилгенеральный директор предприятия Виталий Зубер.

Завод включен в единую систему экологического мониторинга Москвы. На основных установках предприятия действуют автоматизированные системы мониторинга выбросов в атмосферу. На прилегающих жилых территориях установлены автоматические станции контроля загрязнения воздуха, которые интегрированы в столичную систему мониторинга. Данные станций передаются в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы круглосуточно в режиме онлайн и публикуются в открытом доступе на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Заключение о соответствии нового терминала требованиям технических регламентов выдал Ростехнадзор.

«Терминал отгрузки топлива отвечает всем требованиям промышленной безопасности, а также улучшает экологическую ситуацию на прилегающих к предприятию территориях», – отметил руководитель Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Алексей Курбатов.

Ранее на заводе начал работу автоматизированный терминал отгрузки топлива в автомобильный терминал, который повысил скорость работы в четыре раза.