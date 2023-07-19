«Детский мир» внедрил искусственный интеллект в свою инфраструктуру

Теперь бренды, реализующие товары на «Детском мире», смогут показывать рекламу не «всем подряд», а именно той аудитории, которая с высокой вероятностью купит их продукцию (например, интересовалась такими же категориями и типом товаров). «Детский мир» внедрил в свою ecom-инфраструктуру инструмент предиктивной аналитики и персонализированной рекламы Smart Placement Ads от Retail Rocket Group. Новое adtech-решение работает на базе технологий big data и машинного обучения и, по данным онлайн-площадки, позволяет добиваться трехзначного возврата инвестиций в рекламу. Об этом CNews сообщили представители Retail Rocket Group.

Алгоритм Smart Placement Ads в реальном времени собирает и анализирует данные о поведении каждого пользователя, зашедшего на сайт или в приложение «Детского мира». Просмотры страниц и карточек товаров, клики, переходы, добавления в корзину и избранное, поисковые запросы, история покупок — платформа ежесекундно аккумулирует информацию о миллионах действий, совершаемых покупателями.

Затем на базе собранных больших данных Smart Placement Ads сегментирует пользователей по интересам, формирует портреты, а также строит модели предиктивного спроса — рассчитывает вероятность покупки определенных товаров каждой группой покупателей. При этом поскольку новая информация о действиях пользователей поступает непрерывным потоком, то и сегменты, и модели тоже не статичны: они обновляются в реальном времени. Иными словами, алгоритм автоматически учитывает изменение интересов покупателя в моменте.

Так, если мама ребенка вначале изучала категорию детского питания, а потом переключилась на игрушки определенной категории, алгоритм зафиксирует интерес к данным типам товаров и позволит таргетироваться на него потенциальным рекламодателям. В режиме реального времени ML-модель поймет, каким посетителям лучше показать товарную полку с конструкторами или магнитными досками, а каким - с детским питанием.

На основе сформированных портретов ЦА и рассчитанных предиктивных моделей настраивается узкий поведенческий таргетинг. Пользователям показывают персонализированные сообщения через разные форматы рекламного контента: кастомизированные товарные «онлайн-полки» с заголовками «Рекомендуем лично вам», «Вам может понравиться», «Специально для вас», динамические баннеры (единичные, карусель), видео, сториз, брендированные таргетированные подсказки autosuggest и другие типы web- и app-контента.

Всего на данный момент в инфраструктуру «Детского мира» внедрено более 30 рекламных плейсментов. Размещения возможны на каждой странице сайта и мобильного приложения маркетплейса: на главной, в поиске, каталоге, на страницах товаров, избранного, личного кабинета, корзины и заказа. Это позволяет селлерам демонстрировать индивидуальные рекламные сообщения на всех этапах покупательского маршрута.

ML-алгоритм учитывает тайминг и эффективность каждого этапа customer journey. Пользователи маркетплейса видят рекламу именно в тот момент и в том месте, где скорее всего произойдет конверсия в покупку.

Также баннерные плейсменты на странице размещенного заказа работают в формате «кликаут», то есть позволяют продвигать ссылки на внешние ресурсы. Это удобный формат, который не только заменяет потерянные рекламные возможности зарубежных площадок, но снимает вопросы по обновленному законодательству в сфере интернет-рекламы (маркетплейсы являются ОРД либо сотрудничают с таковыми).

В рамках такой персонализации предложение четко попадает в запрос пользователя. Покупатель буквально получает предложение, от которого не может отказаться. И это обуславливает высокую эффективность инструмента и впечатляющие показатели возврата на маркетинговые инвестиции. По данным «Детского мира», средний ROMI при продвижении с помощью Smart Placement Ads исчисляется в нескольких сотнях процентов, а порой достигает четырехзначных цифр.

«Персональные рекомендации от Smart Placement Ads улучшают покупательский опыт наших пользователей. Платформа позволяет им быстро найти необходимый продукт в каталоге с множеством SKU, а также помогает пробовать новые товары. Последний момент особенно важен для детского сегмента. Здесь покупатели, как правило, привязываются к однажды выбранному продукту и потом с трудом переходят на что-то другое. Smart Placement Ads очень аккуратно помогает им справиться с этим блокирующим паттерном», — сказал Константин Бровка, директор по онлайн-маркетингу ГК «Детский мир».

«Smart Placement Ads — универсальный инструмент, который позволяет бренду отстроиться от конкурентов. Он подойдет и тем, кто только запускает продукт и хочет познакомить с ним аудиторию маркетплейсов, и тем, кто давно на рынке и планирует кратно нарастить продажи уже существующего товара, в том числе за счет акций. Благодаря ML-алгоритмам Smart Placement Ads позволяет рекламодателям, с одной стороны, получить быстрый фидбек от покупателей на новый товар, а, с другой — выйти напрямую на релевантную аудиторию, которая интересуются необходимой категорией или конкретным типом продукта», — отметила Наталья Родина, директор по маркетингу платформы Smart Placement Ads.

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Smart Placement Ads — adtech-платформа от компании Retail Rocket. Smart Placement Ads является оператором рекламных систем (ОРС) и берет на себя обязательства по передаче данных в ОРД.

Группа компаний «Детский мир» — мультивертикальный цифровой ритейлер. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «Детмир мини», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». По состоянию на 30 июня 2022 г. группа включает 1 123 магазинов, расположенных в 442 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии.