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«Билайн» внедрил систему роботизации бизнес-процессов Sherpa RPA

«Билайн» при помощи системного интегратора «Программное ателье» успешно внедрил систему Sherpa RPA. Эта платформа представляет собой новое поколение систем роботизации бизнес-процессов. Этот инструмент цифровой трансформации позволит «Билайну» эффективно справляться с новыми вызовами.

С применением Sherpa RPA «Билайн» роботизирует трудоемкие задачи, включая обработку данных, формирование отчетности и общение с клиентами. В числе первых процессов – сканирование и перевод в электронный вид архивной отчетности, клиентский биллинг и тестирование функциональности в системе Oracle E-Business Suite. Этот проект стал еще одним шагом «Билайна» в рамках стратегии импортозамещения. До этого разработка роботизации велась в компании на иностранной платформе Blue Prism.

Алексей Ганьшин, руководитель RPA компании «Вымпелком», сказал: «Мы считаем, что наши сотрудники – наш самый ценный актив. Именно поэтому мы внедряем Sherpa RPA в качестве помощника и союзника. Эта платформа возьмет на себя рутинные и трудоемкие задачи, освободив время для творчества, инноваций и стратегического мышления. Команда поддержки Sherpa RPA обеспечивает своевременную помощь и руководство по использованию платформы, гарантируя успешную и бесперебойную работу. Мы очень довольны сотрудничеством с «Программным ателье» и внедрением платформы Sherpa RPA в нашей компании».

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