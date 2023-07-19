Безопасность в приоритете: «Ростелеком» в Тюменской области установил более 190 новых камер городского видеонаблюдения

«Ростелеком» в Тюменской области подключил к областной системе видеонаблюдения еще 192 видеокамеры. Оборудование установили по заказу департамента информатизации Тюменской области. Это стало продолжением работы по оснащению городов и поселков цифровыми видеосервисами. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Система видеонаблюдения позволяет наблюдать за обстановкой в местах массового скопления людей, что повышает уровень безопасности в населенном пункте.

Специалисты «Ростелекома» установили IP-видеокамеры на 79 объектах региона. Устройства заработали в Заводоуковске, Ишиме, Тобольске, Тюмени, Ялуторовске, в Голышмановском городском округе, а также в Абатском, Армизонском, Викуловском, Сорокинском, Омутинском, Уватском и Юргинском районах.

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «На сегодняшний день в региональную систему видеопоток идет с более чем 5500 средств видеонаблюдения. Трансляция ведется в онлайн-режиме, а изображение передается в единый центр хранения и обработки данных Тюменской области. Часть камер оснастили функционалом биометрической видеоаналитики, которая ведет поиск и определение лиц. Система уже доказала применимость в оперативно-розыскных мероприятиях: именно с ее помощью были выявлены люди находящиеся, в том числе в федеральном розыске».

Установленные камеры имеют широкий угол обзора и инфракрасную подсветку. Устройства способны передавать изображение в формате Full HD даже при низких температурах воздуха до – 50℃, а их корпуса защищены от влаги и пыли.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «“Ростелеком” много лет успешно выполняет крупные государственные проекты. Цифровое развитие городской инфраструктуры значительно повышает уровень общественной безопасности и обеспечения правопорядка в местах массового пребывания людей. Кроме создания безопасной и комфортной среды для горожан, система позволит контролировать строительство объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение, вывоз мусора, уборку снега и другие хозяйственные процессы мегаполиса. Мы готовы предложить муниципалитетам решение аналогичных задач под ключ: от установки и подключения камер до использования единой платформы видеонаблюдения с технологиями искусственного интеллекта для анализа массивов данных».

«Ростелеком» участвует в реализации проекта «Безопасный город» в Тюменской области с 2013 г. Всего в регионе цифровой провайдер установил почти 2000 камер в местах с массовым скоплением людей. Для работы системы видеонаблюдения компания задействовала собственную сеть передачи данных. Это позволяет передавать качественное изображение в режиме реального времени

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.