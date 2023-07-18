В HRlink теперь доступно многоэтапное подписание заявлений

В сервисе кадрового электронного документооборота HRlink появились гибкие маршруты согласования заявлений, в подписании которых участвует несколько руководителей. Новая функциональность стала автоматически доступна текущим и будущим клиентам HRlink. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Крупные компании с численностью сотрудников от 500 человек часто сталкиваются с ситуациями, когда заявление от сотрудника, например, на отпуск или о работе по совместительству должны подписать сразу несколько человек. Это может быть его непосредственный руководитель и руководитель рангом выше. В таких случаях обмен и подписание бумажных документов требует много времени.

Возможность многоэтапного согласования заявлений позволяет делать это онлайн за три-пять минут. В сервисе можно настроить последовательность подписания документа, список участников, действия каждого из них и виды доступных подписей. Так, в рамках гибких маршрутов сотрудник, подающий заявление, может использовать УНЭП или учетную запись «Госуслуг», а участник, согласовывающий документ, — простую электронную подпись (ПЭП) HRlink. Кроме того, для заявлений предусмотрены условия завершения этапа согласования, определение ответственного и возможность удалить документ на установленном этапе подписания.

При этом количество этапов согласования и участников процесса не ограничено. Для его ускорения можно использовать шаблоны подписания — в таком случае кадровому специалисту не нужно каждый раз настраивать маршрут документа с нуля. Отслеживать статус заявления на всех этапах работы с ним можно с помощью специальных фильтров.

В результате использования сервиса существенно снижается нагрузка на HR-отдел компании, а все заявления оформляются строго в срок.

«Любой маршрут согласования можно оформить в несколько кликов. Благодаря этому скорость работы с документом сокращается в десятки раз. В свою очередь, кадровику не нужно обивать пороги в попытках получить все необходимые подписи — нагрузка на HR-специалистов снижается на 80%», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

***

HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.