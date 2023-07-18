«Корус консалтинг» обновила ИТ-ландшафт для Lindström в России

Специалисты ГК «Корус консалтинг» внедрили в компании Lindström систему «1С:ERP», перевели CRM-решение из облака на серверы компании, а также приступили к разработке отраслевого решения для клиентского сервиса. Обновленные ИТ-продукты позволят устранить зависимость от западного ПО, сохранить клиентские данные и продолжить работу на территории России.

Lindström («Линдстрем») предоставляет услуги аренды и обслуживания спецодежды и вестибюльных ковров. Компания основана в 1848 г. в Финляндии. В России Lindström работает более 26 лет, у нее — 11 сервисных центров и 31,9 тыс. клиентов. Для управления операционными и финансовыми процессами «Линдстрем» использовала ИТ-инфраструктуру материнской компании, но зимой российскую организацию отключили от корпоративного ПО.

Руководство приняло решение перевести бизнес-процессы на отечественный ИТ-ландшафт и снизить риски, возникающими при работе с облачными продуктами. Компания «Корус консалтинг» работала в двух направлениях: реализовала переход на «1С:ERP Управление предприятием», выполнила миграцию клиентских данных и локальных бизнес-процессов из облачной системы Microsoft Dynamics CRM на версию on-premises.

«1С:ERP» заменила работу сразу нескольких прежних ИТ-систем. Решение охватило все основные бизнес-функции — расчеты с клиентами, подрядчиками и поставщиками, управление складом, планирование обеспечения и расчет потребностей. ИТ-специалисты перенесли на новую платформу финансовый блок — регламентированный и управленческий учет.

У «Линдстрем» много клиентов в России, ежемесячно компания выставляет до 40 тыс. счетов. Справочники включают сложную иерархию контрагентов и видов услуг по обслуживанию спецодежды и ковров. Эта специфика потребовала ряд доработок в системе: реализована загрузка из системы для расчета услуг аренды и стирки, автоматизирован экспорт документов в систему электронного документооборота «Сбис» и в компании, которые оказывают услуги печати и отправки бумажных счетов и актов клиентам, реализована сложная управленческая отчетность по расходам. В числе других изменений — доработка функций отправки писем-напоминаний для управления дебиторской задолженностью, интеграция с системой компании, которая оказывает услуги по покупке авиабилетов, бронированию гостиниц для командировок, интеграция с 3PL оператором. Проект по внедрению «1С:ERP» удалось реализовать за 4 месяца.

Сейчас проектная команда разрабатывает систему сервиса в прачечных. Это специализированное отраслевое решение для учета движения текстиля и расчета стоимости услуг. Следующий шаг — создание мобильного приложения для водителей, которое будет контролировать движение текстиля в точках облуживания.

Дополнительно специалисты «Корус консалтинг» помогли Lindström Россия сохранить существующую инфраструктуру бизнес-процессов для работы с клиентами при отделении от головного офиса. Ранее все филиалы компании использовали облачную систему на базе Microsoft Dynamics CRM. По требованиям штаб-квартиры, до 1 января 2023 г. 300 пользователей российской версии должны были перейти на другой инструмент для работы с клиентами. Эксперты компании решили оставить в качестве основной системы Microsoft Dynamics CRM, но реализовать ее в версии on-premises, то есть размещенной на серверах организации.

Наличие у «Корус консалтинг» опыта по локализации CRM-систем и готового решения для переноса данных из облака на собственные серверы компании позволило реализовать проект за 3 месяца. Сейчас в системе хранится клиентская база, которая включает 32 тыс. заказчиков, 500 тыс. записей. Реализованы все процессы работы с клиентами — от обеспечения заказов до продления договоров.

Кроме того, в ИТ-архитектуре было предусмотрено место для будущих ИТ-решений, которые планирует внедрить руководство. Уже сейчас реализуется функциональность по индексации цен в контрактах, интеграции с «1С», корпоративным веб-сайтом и сервисом DaData, созданию личного кабинета клиентов, а также мультиязычный интерфейс.

«Новые решения помогли сохранить устойчивость бизнеса, продолжить критично важные процессы и поддержать бесперебойную работу. Наличие собственного ИТ-ландшафта обеспечило компанию дополнительным уровнем безопасности и стабильности. Удалось устранить зависимость от западного ПО, сохранить все данные и с новыми силами продолжить работу на территории России», — сказал Николай Стотыка, генеральный директор Lindström в России.