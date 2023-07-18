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Цифровизация Инфраструктура
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ГК 1520 ввела цифровое управление движением на Площади трёх вокзалов

Движением поездов на станции Площадь трёх вокзалов будет управлять цифровая автоматика производства дивизиона ЖАТ ГК 1520. Станция входит в состав сразу двух московских центральных диаметров – МЦД-2 и будущего МЦД-4.

В результате проекта вырастут безопасность движения, пропускная и провозная способность железнодорожной линии.

На станции установили систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ со встроенной защитой от киберугроз. Цифровизация объекта позволит дистанционно управлять стрелками, светофорами, переездами, регулировать график движения. Предусмотрена самодиагностика оборудования – система контролирует все параметры и сообщает о любом отклонении.

Ранее ГК 1520 выполнила реконструкцию Площади трех вокзалов. За три года на месте маленькой станции Каланчевской возвели современный транспортный хаб площадью 4,5 тыс. м2. Подвели новые пути, построили четыре путепровода, пассажирские платформы и подэстакадный вестибюль.

Станция располагается в крупнейшем транспортном узле столицы, где сходятся две линии метро, находятся крупнейшие вокзалы, проходят многочисленные маршруты городского наземного транспорта.

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