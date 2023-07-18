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«Диджитал дизайн» автоматизировала проведение совещаний «Новой горной УК»

Компания «Диджитал дизайн» внедрила информационную систему коллегиальных органов «Ареопад» (ИСКО «Ареопад») в «Новой горной управляющей компании». Решение обеспечивает защиту информации и автоматизирует процесс подготовки и проведения заседаний совета директоров, комитетов, правления и других совещательных органов. Об этом CNews сообщили представители «Диджитал дизайн».

«Новая горная УК» управляет семью предприятиями, добывающими и перерабатывающими коксующийся уголь в Кемеровской области. Распределенная структура организации и территориальная удаленность предприятий с численностью сотрудников более 5000 человек затрудняли работу совещательных органов. ИСКО «Ареопад» объединила участников совещаний в едином цифровом пространстве, позволила быстрее согласовывать и протоколировать коллегиальные решения, упростила отслеживание исполнения договоренностей.

Система состоит из веб-интерфейса и мобильного приложения. Ответственные за организацию совещаний сотрудники формируют календарь, создают и редактируют встречи, добавляют материалы и повестку, подводят итоги с формированием протоколов по шаблону, отслеживают результаты голосования по каждому вопросу. Члены коллегиальных органов участвуют в заседаниях, формируют письменные мнения, голосуют и подписывают документы в едином информационном пространстве. Пользователи получают уведомления о новых событиях и материалах на электронную почту и с помощью push-уведомлений на мобильные устройства. Приглашения на заседания добавляются в календарь с учетом часового пояса.

С внедрением ИСКО «Ареопад» участники совещательных органов «Новой горной УК» получили множество возможностей: оперативный доступ к информации и сокращение трудозатрат на распространение материалов; проведение очных и заочных заседаний с подключением удаленно; удобство работы с документами с сохранением версионности и доступности без скачивания; соблюдение сроков и юридической значимости голосования.

«“Новая горная УК” применяет современные подходы к организации производства и корпоративного управления, активно реализует программу цифровизации. Благодаря системе «Ареопад» мы повысили эффективность обсуждений и принятия решений для достижения необходимых производственных и экономических показателей», — отметил руководитель проектов в сфере ИТ ООО «Новая горная УК» Виталий Носков.

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Группа компаний Digital Design оказывает комплексные услуги по автоматизации бизнес-процессов для частных и государственных компаний: внедрению систем электронного документооборота, корпоративных порталов, инфраструктурных и мобильных решений, разработке ПО на заказ, импортозамещению и информационной безопасности.

ООО «Новая горная УК» — российский угледобывающий холдинг, основным бизнесом которого является добыча и переработка коксующихся углей, используемых в металлургии, предприятия которого расположены в Кемеровской области. ООО «Новая горная УК» является управляющей организацией для АО «Шахта «Большевик», АО «Шахта «Антоновская», АО «ОФ «Антоновская», АО «ОФ «Междуреченская», АО «Междуречье», АО «Угольная компания Южная», АО «ПВВ».

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