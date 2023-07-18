48% экспертов СМИ и 66% журналистов используют нейросети для подготовки материалов для СМИ

Сервис журналистских запросов Pressfeed провел опрос среди журналистов и экспертов СМИ, пользователей сервиса, на тему использования нейросетей при подготовке экспертных ответов для СМИ и публикаций. По итогам опроса выяснилось, что 66% журналистов и 48% экспертов СМИ прибегают к помощи нейросетей при подготовке контента для СМИ. При этом, 13% опрошенных журналистов не исключают того, что в перспективе нейросети могут заменить журналистов, пишущих короткие заметки для новостных лент СМИ, но не смогут заменить авторов эксклюзивных и аналитических материалов. Об этом CNews сообщили представители Pressfeed.

Сервис Pressfeed позволяет журналистам искать спикеров и экспертов для публикаций и эфиров, а экспертам откликаться на запросы СМИ. На данный момент на сервисе зарегистрированы более 15 тыс. журналистов и 136 тыс. экспертов СМИ.

Так, опрошенные Pressfeed эксперты СМИ сообщили, что используют нейросети для подготовки фактуры для СМИ в следующих целях: поиск новых идей, дополнительной фактуры, альтернативной информации; оформление вступления и заключения в материале, подготовка плана материала; создание иллюстраций; сравнение собственной фактуры с предложенной нейросетью; преобразование аудио в текст; избавление от синдрома «белого листа»; подбор формулировок; для создания рекламных объявлений и постов в соцсетях; поиск кликбейтных заголовков.

При этом, эксперты СМИ, использующие соцсети, сообщили, что их фактура принимается журналистами к публикации среднем в 60% случаев.

Опрошенные Pressfeed журналисты сообщили, что используют нейросети в основном для: поиска информации, в том числе на иностранных языках; генерации идей; составления вопросов для экспертов; генерации заголовков; рерайта пресс-релизов; создания иллюстраций; преобразования аудио в текст.

Также представители СМИ рассказали, что используют боты для проверки присланной экспертами фактуры с целью выявления, применялись ли нейросети при их написании.

На вопрос «Допускаете ли, что в будущем нейросети смогут полностью заменить журналистов в работе?" 86% опрошенных представителей СМИ дали отрицательный ответ, лишь 1% допустили такую вероятность. 13% предложили свои варианты ответа, предположив, что нейросети смогут заменить журналистов не во всех задачах в виду отсутствия у нейросетей критического мышления, допуска логичиских и фактических ошибок, неуникальности текстов. При этом было отмеченно, что нейросети вполне справляются с составлением коротких информационных заметок, в связи с чем можно допустить, что в перспективе нейросети смогут заменить журналистов, пишуших для новостных лент.

При этом представители СМИ считают, что на данный момент нейросети развиты на уровне «говорящего болванчинка», но отмечают их преимущество по части скорости подготовки больших текстов.

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Pressfeed — сервис подписки на запросы журналистов и комплексных PR-услуг. Проект был создан в 2014 г. Сегодня платформой пользуются более 15 тыс. журналистов и более 136 тыс. корпоративных пользователей и экспертов, отвечающих на запросы журналистов. Pressfeed помогает представителям СМИ искать героев, комментаторов, истории и фактуру для редакционных материалов, а компаниям — получать поток запросов от медиа и представлять свои кейсы. Сервис автоматизирует ряд этапов в работе пиар-специалистов и медиа, являясь специализированной CRM-системой для рынка медиа и PR. Всего с помощью платформы подготовлено 90 тыс. публикаций и предоставлено СМИ более 250 тыс. экспертных комментариев.