Внедрена АСУ ТП битумной установки Киришского НПЗ

АСУ ТП установки по производству битума 19/10 Киришского НПЗ (ООО «Киришинефтеоргсинтез») внедрена на базе программно-аппаратного (программно-технического комплекса) КРУГ-2000 (ПТК КРУГ-2000).

Проект выполнен в рамках тех. перевооружения битумной установки предприятия с частичной заменой оборудования. Об этом CNews сообщили представители НПФ «КРУГ».

АСУ ТП битумной установки 19/10 представляет собой трехуровневую распределенную систему с многоступенчатой защитой от отказов. В систему интегрированы дополнительные меры по защите от кибератак и несанкционированного доступа.

Все АРМы и серверы функционируют на базе российской SCADA КРУГ-2000. Данные о состоянии технологического процесса оперативно передаются в заводскую сеть через промышленный межсетевой экран.

Операторная и рабочее место инженера АСУ ТП оборудованы диспетчерской мебелью премиум-класса производства компании «Техноконсоль».

Компанией «КРУГ» выполнена разработка и монтаж шкафов управления, поставка оборудования АСУ ТП, инжиниринговые и пусконаладочные работы.

НПФ «КРУГ» сотрудничает с данным предприятием с 1997 г. За это время на базе типовых технических решений внедрен целый ряд систем автоматизации разной сложности, в их числе: АСУ ТП ГФУ цеха № 6, АСУ ТП ПСТ-1 цеха № 46, АСУ ТП смешения дизельных топлив.

Во втором полугодии 2023 г. планируется модернизация АСУ ТП узла смешения бензинов на базе ПАК ПТК КРУГ-2000.

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ООО «Киришинефтеоргсинтез» (входит в ПАО «Сургутнефтегаз») – нефтеперерабатывающий завод. Производит все виды топлива, а также продукцию для нефтехимической и лакокрасочной промышленности, для предприятий бытовой химии и строительной индустрии. Уровень автоматизации технологических процессов на сегодня превышает 85%.