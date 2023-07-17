Softline внедрила отечественную систему межсетевого экранирования в Воронежской области

Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, провела интеграцию системы межсетевого экранирования UserGate. Реализация проекта позволила обеспечить защиту сетевой инфраструктуры, фильтрацию веб-трафика и установить контроль доступа пользователей.

Softline была привлечена к проекту за счет наиболее выгодных условий: выполнения необходимых задач в ограниченные сроки. Необходимо было провести монтаж и пуско-наладку оборудования, а также первоначальную настройку ПО на территории всей области.

Команда проекта выполнила интеграцию системы на территории центрального офиса в городе Воронеже, а также в 33 округах и муниципальных районах. Специалисты Softline установили и настроили сервер, консоль администрирования, модуль для обеспечения проактивной защиты корпоративной сети заказчика.

После окончания работ клиент получил программно-аппаратное решение, которое обеспечивает безопасный и контролируемый доступ пользователей корпоративной сети в интернет, защищает от внешних интернет-угроз, позволяет управлять трафиком и контролировать политики доступа к веб-ресурсам и приложениям. Кроме того, эксперт вендора UserGate провел сессию передачи знаний ИТ-специалистам заказчика, рассказав о возможных сценариях применения внедренного ПО и оборудования.

«Этот проект был масштабным и непростым с технической точки зрения, поэтому для его реализации мы привлекли специалистов всех уровней. Благодаря высокому уровню компетенций задействованных инженеров, слаженной работе специалистов и поддержке вендора, который оперативно предоставил всё оборудование, удалось реализовать поставленные задачи и развернуть систему в кратчайшие сроки», – отметил Роман Черников, руководитель отдела по работе с государственными и академическими организациями в ЦФО в Softline.