Серверы Gagar>n протестированы на совместимость с российскими инструментами виртуализации и резервного копирования

Серверное оборудование российского разработчика и производителя Gagar>n успешно протестировано на совместимость с платформой виртуализации zVirt от Orion soft, VDI-платформой Termidesk и ПО для резервного копирования данных «Кибер бэкап». Эти программные продукты могут использоваться на серверах Gagar>n, как отдельно и независимо друг от друга, так и в составе единого комплексного решения, позволяющего заменить такое ПО как, например, VMware vSphere Hypervisor (ESXi), VMware Horizon и Veeam.

В рамках тестирования проверена работоспособность серверного оборудования Gagar>n, его основные функциональные характеристики, совместимость с программными продуктами, а также работоспособность решения в области виртуализации и резервного копирования на базе российских продуктов, включенных в реестры радиоэлектронной продукции Минпромторга и российского программного обеспечения Минцифры.

Для проведения тестирования был организован удаленный доступ к стенду OCP-лаборатории Gagar>n, включающему четыре вычислительных узла, сетевой коммутатор для управления оборудованием, а также сетевую инфраструктуру на базе 25GE для обеспечения взаимодействия внутри кластера. Каждый вычислительный узел был оснащен двумя процессорами по 24 ядра, оперативной памятью суммарным объемом 768GB и подсистемой хранения на базе SSD-накопителей.

Серверное оборудование проверено на совместимость с отечественной системой управления средой виртуализации zVirt от компании Orion soft. Успешно прошло тестирование функций мониторинга, управления виртуальной инфраструктурой, доступом, ресурсами хранения, сетевыми подключениями и виртуальными машинами.

В ходе тестирования специалистами Gagar>n и Orion soft получено подтверждение, что оборудование Gagar>n полностью соответствует требованиям, предъявляемым к серверной платформе на проектах в области виртуализации и может быть использовано для замены VMware vSphere Hypervisor (ESXi).

«Мы продолжаем расширять технологическую совместимость с решениями российских вендоров. Недавно выпустили новую версию zVirt 3.2, интегрированную с большим рядом решений, представленных на российском рынке. Теперь в этой линейке появилось серверное оборудование Gagar>n, что открывает для заказчиков возможность развертывания zVirt на серверах платформы OCP отечественного производства. Это значительно облегчит российским компаниям реализацию задач по импортозамещению технологического стека в части систем виртуализации и парка серверного оборудования», – отметил Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

Далее на стенде с уже развернутой средой виртуализации zVirt был протестирован программный комплекс для создания и администрирования инфраструктур виртуальных рабочих мест (VDI) Termidesk от ГК «Астра». В ходе испытаний были успешно пройдены тесты в части установки, настройки и конфигурации виртуальных рабочих мест, подключения пользователей. Также было протестировано управление жизненным циклом виртуальных машин, в том числе процесса их предоставления пользователям по определенным правилам, политикам и протоколам доставки. VDI Termidesk заказчики могут использовать для замены такого ПО как VMware Horizon.

Следующим этапом в рамках тестирования была проведена установка программного обеспечения резервного копирования «Кибер бэкап» компании «Киберпротект». В рамках тестирования были успешно проверены функции контроля и управления процессами, политиками и расписанием резервного копирования, создания и восстановления резервных копий виртуальных машин, баз данных, файловых систем, генерации уведомлений и отчетов.

Комплексный подход к тестированию позволил специалистам Gagar>n, Orion soft, ГК «Астра» и «Киберпротект» убедиться в совместимости и работоспособности взаимодополняющего программного обеспечения в рамках единого стека на базе оборудования Gagar>n. Теперь можно уверенно предлагать заказчикам замену таких продуктов в области управления виртуализацией и VDI как VMware vSphere Hypervisor (ESXi), VMware Horizon, а в области резервного копирования, таких как, например, Veeam.

«Теперь мы можем предлагать заказчикам стек решений, который закрывает целый комплекс задач в области обеспечения работы виртуальных рабочих мест и резервного копирования. Причем с минимальными рисками: доказана совместимость продуктов с серверами Gagar>n, как по отдельности, так и в составе комплексного решения. Внедрение готового, протестированного решения позволит нашим заказчикам и партнерам существенно уменьшить риски в рамках процессов планирования, внедрения и эксплуатации, сократить время развертывания, упростить поддержку», – сказала Леся Виноградова, руководитель лаборатории Gagar>n OCP Experience Lab.