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«Росатом» и администрация Курчатова расширили функциональность платформы «Умный город»

Администрация Курской области, администрация Курчатова и «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») развивают проект «Умный Курчатов». В рамках четвертого этапа развития, где особое внимание направлено на энергоэффективность муниципального сектора, расширена функциональность цифровых сервисов. Кроме того, в проект интегрированы новые объекты городской инфраструктуры. Теперь платформа «Умный Курчатов» включает в себя 34 обновленных программных модуля, в которые входят блоки инноваций для городской среды, умного транспорта, цифрового ЖКХ и другие. Проект призван повысить эффективность управления городом, оптимизировать потребление энергоресурсов и в итоге сделать более комфортной жизнь горожан. Развитие «Умного города» проходит в рамках реализации двух национальных проектов: «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда».

Решение представляет собой единый программно-аппаратный комплекс с различными цифровыми сервисами для жителей, муниципалитета и бизнеса. Это набор инфраструктуры и модулей, объединенных общим веб-ресурсом. Базируется «Умный Курчатов» на интеграционной цифровой платформе, разработанной РИР. Это полностью российская разработка, учитывающая требования к безопасности и импортозамещению. Работы по проекту проводит «Цифровые платформы и решения умного города» (входит в контур управления РИР).

На данном этапе продолжила развитие система контроля потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями города. Дополнительно девять учреждений города (гимназии, школы, лицей) оснащены оборудованием для автоматической передачи показаний приборов учета ресурсов. Информация передается посредством запущенной в 2021 г. городской сети передачи данных LoRaWAN. Данные о потребляемых ресурсах передаются на платформу «Умный Курчатов», где представлена актуальная оперативная и аналитическая информация по объектам, оборудованным «умными» приборами учета электро/теплоэнергии/водоснабжения.

Интерфейс и все модули платформы «Умный Курчатов» обновлены до версии 2.0 с расширением функционала ранее внедренных модулей и добавлением новых. При обновлении платформы команда разработки РИР осуществила миграцию накопленных данных. Обновленная версия предполагает не только редизайн с удовлетворением современных требований к веб-продуктам, но и применение современных технологий при написании кода.

Расширена функциональность модуля мониторинга служебного транспорта. Теперь администрация может контролировать работу коммунальной уборочной техники, отслеживать эффективность и соответствие планам механизированных уборочных работ. Для этого осуществляется интеграция с информационной системой «РЦНУ по Курской области», позволяющая получать данные о перемещениях транспортных средств.

Улучшить облик города совместными усилиями призван новый функционал сервиса «Уборка города». В публичной части модуля активный житель может теперь инициировать мероприятия, например, по уборке территорий (субботники). Со своей стороны, муниципалитет осуществит необходимую поддержку, предоставив инструменты, технику и т.п.

«Проект «Умный город» отличается тем, что после внедрения работа по нему только начинается, а ни в коем случае не заканчивается. Мы хотим, чтобы жители и гости города имели под рукой современный цифровой инструмент для решения вопросов из разных сфер жизни. Поэтому совместно с «Росатомом» мы продолжаем развивать проект «Умный город». Его важнейшая задача – повышение безопасности и качества жизни наших горожан с помощью технологий. Платформа позволяет администрации оперативно реагировать на запросы, вовлекает жителей и представителей бизнеса в диалог», – сказал глава Курчатова Игорь Корпунков.

«Цель нашей совместной работы в реализации проектов «Умный город» – улучшить взаимодействие между муниципалитетом, жителями и бизнесом. Любые цифровые технологии создаются прежде всего для людей, для улучшения качества жизни. Это происходит не сразу, а шаг за шагом. Очередной шаг мы сделали в Курчатове. Это один из ключевых городов атомной отрасли, и мы хотим, чтобы наши сервисы были надежными помощниками для развития города», – отметила Ксения Сухотина, генеральный директор «Русатом Инфраструктурные решения».

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