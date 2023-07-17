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Пять лет исполнилось московскому библиотечному проекту «Электронекрасовка»

Московскому проекту «Электронекрасовка» исполнилось пять лет. Он реализуется совместно с центральной универсальной научной библиотекой имени Н. А. Некрасова. Ежедневно специалисты оцифровывают материалы из фонда читальни и добавляют их на сайт. Сейчас там опубликовано более 95 тыс. изданий. Это книги российских и зарубежных авторов, газеты, журналы, плакаты и фотографии разных времен.

С помощью навигации в онлайн-библиотеке можно найти интересующий материал по категории, автору, тематике, типу издания и языку. Всего для читателей опубликовано больше 3000 книг, 46 тыс. газет и журналов, а также 44 тыс. открыток, плакатов и фотографий.

«С начала года с обширной коллекцией проекта познакомились больше 368 тыс. человек. Пользователям доступны не только книги из коллекции библиотеки, но и те экземпляры, которые горожане передали учреждению», — сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Для юных посетителей сайта «Электронекрасовка» создана отдельная рубрика— «Детская комната». Например, здесь можно полистать «Азбуку» Александра Бенуа и комиксы 1920-х годов, посмотреть иллюстрации Виктора Пивоварова к сказке «Оле-Лукойе», изучить историю народных игрушек, выучить считалки конца XIX — начала XX века.

Также на портале есть рублика подкастов. Здесь для ознакомления доступы советы специалистов, лекции об урбанистике, сказки разных народов, выпускники о традициях, которые были популярны в XVI–XVII веках и др. Всего на данный момент выпущено более 190 сюжетов.

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