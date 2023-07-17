«Первый бит» организовал адресное хранение в распределительном центре крупнейшего строительного ритейлера Сахалина «Симост»

Хабаровский офис ИТ-интегратора «Первый бит» помог компании «Симост», строительному ритейлеру из Сахалинской области, улучшить управление распределительным центром. Возросла прозрачность складского учета, повысилась эффективность использования помещений, ускорилась сборка заказов. Об этом CNews сообщили представители интегратора «Первый бит».

Распределительный центр «Симост» — это четыре склада общей площадью более 12,5 тыс. кв. м., на которых хранится более 35 тыс. товарных позиций. Складской учет вместе с торговыми контурами ведется в системе «1С:Управление торговлей».

Хранение номенклатуры в ячейках не соответствовало фактическому расположению товаров на складе. У компании не получалось оптимально распоряжаться остатками, и места постоянно не хватало.

Компания хотела внедрить полноценную WMS-систему, но это оказалось невозможно. Для выстраивания необходимых процессов и регламентов нужны были данные для анализа, а в текущей системе их собрать было нельзя. Было выбрано компромиссное решение — внедрить адресное хранение на базе уже знакомой «1С:УТ».

В основном проект запускался, чтобы уйти от виртуального деления товара в складском учете и получить корректные данные по использованию складских площадей (заполненность складских ячеек и зон). С этими данными можно было бы полноценно подготовиться к внедрению WMS (отдельной системы управления складом).

Команда «Первого бита» предложила разделить торговый и складской учет, выделив для сотрудников распределительного центра отдельную информационную базу «1С:Управления торговлей». Между двумя системами нужно было настроить событийный обмен.

К проекту решили привлечь внешнего подрядчика — компанию «Век информационных технологий», г. Южно-Сахалинск. Специалисты этой компании были хорошо знакомы с ИТ-ландшафтом заказчика и уже решали похожие задачи. Команда хабаровского «Первого бита» работала удаленно.

В итоге «Первый бит» отвечал за обследование процессов, моделирование и проектирование, функциональные доработки «1С:УТ» и нормализацию НСИ. «Век информационных технологий», в свою очередь, реализовал событийный обмен и рабочее место для обработки возвратов товаров от покупателей. Запуском в эксплуатацию и поддержкой пользователей интеграторы занимались сообща.

«Подводя итоги проекта, хочу отметить, все поставленные задачи были решены. Система внедрена. Как ни странно, основной сложностью проекта оказались не процессы склада, а смежные процессы, которые всплыли при внедрении. Мы подорвали большой пласт проблем и задач, которые будем решать еще несколько месяцев», — отметил Дмитрий Макаров, ИТ-директор группы компаний «BAEK».

В результате у ритейлера появилось рабочее адресное хранение товаров в ячейках. Исключено виртуальное деление товара по направлениям деятельности: теперь направление деятельности определяется в процессе обмена данными. Сам обмен получился быстрым и стабильным, со средним временем передачи данных между складской и торговой «1С:УТ» в 8,5 секунды.

Помимо этого, в распределительном центре «Симоста» автоматизировали определение целевого склада хранения в процессе перемещений товаров внутри РЦ, создание расходных ордеров и прием возвратов товаров от клиентов.

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ООО «Симост» — сеть магазинов строительных материалов. Входит в группу компаний «BAEK».

«Век информационных технологий» — 1С:Франчайзи. Основной вектор — это автоматизация бухгалтерского и торгового учета любой сложности на базе программных продуктов «1С:Предприятие».

«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.